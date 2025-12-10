Là một hoạt động nổi bật của chương trình “Future Tech Winter School 2025” được Đại học Kỹ thuật truyền thông và Tin học Moscow - MTUCI (Liên bang Nga) tổ chức từ ngày 7/12 đến 14/12, cuộc thi an ninh mạng “M*CTF-I” là một phần của cuộc thi “M*CTF” thường niên dành cho các đội an toàn, an ninh mạng đến từ Nga và quốc tế.

Đội “ATTT.PTIT” gồm 5 sinh viên Đào Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hải, Chử Đức Anh, Nguyễn Văn Long và Mai Xuân Nhật đều đang theo học tại khoa An toàn thông tin PTIT, vừa xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi “M*CTF-I”.

Tiến sĩ Đinh Trường Duy, giảng viên khoa An toàn thông tin PTIT cùng các thành viên đội sinh viên "ATTT.PTIT".

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Tiến sĩ Đinh Trường Duy, giảng viên khoa An toàn thông tin, Trưởng đoàn sinh viên PTIT tham gia “Future Tech Winter School 2025” cho biết, cuộc thi “M*CTF-I” có tổng cộng 9 đội tham gia, đại diện cho các trường đại học lớn đến từ Nga, Việt Nam, Trung Quốc, Uzbekistan và Belarus. Đây là một sân chơi chất lượng, nơi các đội sinh viên không chỉ tranh tài về chuyên môn mà còn có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

“Sau chiến thắng tại cuộc thi “Sinh viên an ninh mạng 2025”, việc đội ATTT.PTIT tiếp tục thể hiện xuất sắc giành ngôi vô địch tại M*CTF-I là một thành tích rất đáng tự hào. Các em đã thể hiện được kiến thức vững vàng, khả năng tư duy, giải quyết vấn đề nhanh nhạy cũng như tinh thần đồng đội tuyệt vời trong môi trường quốc tế.

Thành tích này là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng và cũng là minh chứng cho chất lượng đào tạo của khoa An toàn thông tin PTIT. Đây chắc chắn sẽ là động lực lớn để các em tiếp tục phát triển và chinh phục những thử thách mới trong tương lai”, Tiến sĩ Đinh Trường Duy chia sẻ.

Ngoài cuộc thi “M*CTF-I”, nhóm 5 sinh viên PTIT còn được tham gia rất nhiều hoạt động học thuật và trải nghiệm thực tế đa dạng trong khuôn khổ chương trình “Future Tech Winter School 2025”.

Tiêu biểu như, các sinh viên được trải nghiệm cuộc đua drone, từ masterclass luyện tập lái drone trong môi trường ảo đến thật qua các vòng đua loại và chung kết, giúp các em tiếp cận công nghệ mới và rèn luyện kỹ năng thực hành; tham gia hackathon AI, giải quyết bài toán thực tiễn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia; tham quan phòng thí nghiệm, dự workshop và các bài giảng chuyên đề.

Ngoài hoạt động chuyên môn, chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, làm việc nhóm đa quốc gia, thảo luận và trình bày ý tưởng, giúp sinh viên mở rộng góc nhìn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy phản biện và thích nghi với môi trường quốc tế.

"Khoa An toàn thông tin nói riêng và PTIT nói chung đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu và hợp tác với các trường đại học uy tín trong khu vực cũng như trên thế giới. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc lựa chọn, cử nhiều đoàn sinh viên và giảng viên xuất sắc tham gia các chương trình trao đổi, học tập và nghiên cứu quốc tế. Học viện cũng mong muốn mời các chuyên gia hàng đầu từ nước ngoài đến giảng dạy các chuyên đề chuyên sâu, nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận tri thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng tầm nhìn toàn cầu”, Tiến sĩ Đinh Trường Duy chia sẻ thêm.