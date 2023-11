Là cuộc thi về kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin dành cho các đối tượng trẻ (gồm sinh viên và kỹ sư) từ 15 - 29 tuổi của các nước ASEAN, Cyber SEA Game do Trung tâm nâng cao năng lực an toàn thông tin ASEAN - Nhật Bản tổ chức.

Có sự hợp tác tài trợ của Nhật Bản, cuộc thi thường niên Cyber SEA Game hướng tới việc tạo cơ hội cho các sinh viên, kỹ sư trẻ hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin của các nước trong khu vực ASEAN được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Cuộc thi cũng nhằm kiểm tra và nâng cao kỹ năng của người tham gia trong các khía cạnh khác nhau của hệ thống máy tính và bảo mật thông tin.

Năm nay, cuộc thi Cyber SEA Game được tổ chức tại Thái Lan, với sự hỗ trợ của Cơ quan An ninh mạng quốc gia Thái Lan và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Đội Nu_RobinHust, sinh viên Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội vừa mang về cho Việt Nam giải Nhì cuộc thi an toàn thông tin Cyber SEA Game 2023. (Ảnh: Cục An toàn thông tin)

Đội Nu_RobinHust gồm 4 sinh viên Đinh Thái Sơn, Trịnh Thăng Việt Anh, Vũ Chí Thành và Nguyễn Hoàng Huy đến từ trường Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội là đội thi được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Cyber SEA Game 2023.

Diễn ra trong 2 ngày 9/11 và 10/11 tại Bangkok (Thái Lan), Cyber SEA Game 2023 là cuộc tranh tài về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin mạng, theo hình thức CTF (Capture the Flag – Cướp cờ) giữa các đội sinh viên và kỹ sư trẻ của các nước thành viên ASEAN. Tham gia cuộc thi, các đội thi cố gắng để giải được các câu đố và thử thách liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin.

Theo thông tin được đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) chia sẻ với VietNamNet từ Thái Lan, kết quả chung cuộc, đội sinh viên trường Đại học CNTT-TT thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội đã mang về cho Việt Nam thêm 1 giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game. Hai đội giành giải Nhất và Ba của cuộc thi Cyber SEA Game năm nay lần lượt là các đội thi đến từ Singapore và Thái Lan.

Đội Nu_RobinHust cũng là đội sinh viên đã giành điểm số cao nhất trong giai đoạn 1 của vòng Chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023’ được Hiệp Hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA chủ trì tổ chức ngày 28/10 giữa 115 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện của 10 nước khu vực ASEAN.

Kết quả ấn tượng tại vòng Chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023’ là căn cứ để Nu_RobinHust được chọn đại diện Việt Nam tham gia Cyber SEA Game năm nay.

Trong năm 2022, đội KMA.L3N0V0 gồm các sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã đã mang về cho Việt Nam ngôi vô địch cuộc thi Cyber SEA Game.

Trước đó, thống kê qua các lần tham dự cuộc thi Cyber SEA Game, các đội tuyển của Việt Nam cũng đã giành giải Nhất trong năm 2015, giải Nhì các năm 2019, 2020, 2021 và giải Ba vào các năm 2017, 2018.

Theo kế hoạch, vào ngày 11/11, đội Nu_RobinHust của trường Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cùng 19 đội sinh viên các nước ASEAN tham gia thi chung kết hạng mục ‘Tấn công và phòng thủ’ của cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2023’ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có sự theo dõi, giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo.