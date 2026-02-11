Giao dịch bùng nổ trước Tết, tài sản tỷ phú tăng vọt

Phiên giao dịch ngày 11/2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) đã chứng kiến một cú bứt phá ấn tượng, mang lại không khí lạc quan cho nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Kết thúc phiên, chỉ số VN-Index tăng vọt 42,82 điểm (+2,44%) lên 1.796,85 điểm, chỉ cách mốc 1.800 điểm một khoảng rất gần.

Chỉ số VN30-Index cũng không kém cạnh, tăng 49,32 điểm lên 2.000,9 điểm. Thanh khoản thị trường bùng nổ, đạt gần 32 nghìn tỷ đồng trên sàn Chứng khoán TPHCM (HoSE), cho thấy dòng tiền tham gia mạnh mẽ hơn so với các phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua, với 273 mã tăng giá (trong đó có 11 mã tăng trần), chỉ 47 mã đứng giá và 67 mã giảm giá. Nhóm 30 cổ phiếu trụ cột (VN30) có đến 27 mã tăng, chỉ 3 mã giảm là GAS (-5.700 đồng xuống 102.000 đồng/cp), GVR (-650 đồng xuống 35.300 đồng/cp) và Petrolimex (PLX) (-1.600 đồng xuống 51.700 đồng/cp). Sắc xanh lan tỏa rộng rãi, đặc biệt ở các nhóm ngành bất động sản, ngân hàng và hàng không.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn dắt đà tăng. Vingroup (VIC) tăng mạnh 9.300 đồng lên 150.800 đồng/cp, Vinhomes (VHM) tăng 1.700 đồng lên 103.000 đồng/cp, Vincom Retail (VRE) tăng 450 đồng lên 29.400 đồng/cp, và Vinpearl (VPL) tăng 1.500 đồng lên 86.000 đồng/cp.

Nhóm ngân hàng cũng góp phần quan trọng: BIDV (BID) tăng 1.400 đồng lên 48.500 đồng/cp, Vietinbank (CTG) tăng 800 đồng lên 37.900 đồng/cp, HDBank (HDB) tăng 1.000 đồng lên 27.800 đồng/cp, Sacombank (STB) tăng 1.600 đồng lên 61.100 đồng/cp, Vietcombank (VCB) tăng 1.600 đồng lên 64.700 đồng/cp, VPBank (VPB) tăng 1.700 đồng lên 28.300 đồng/cp. Hàng không nổi bật với VietJet (VJC) tăng 5.000 đồng lên 168.000 đồng/cp.

Đà tăng giá cổ phiếu đã đẩy tài sản của các tỷ phú Việt lên mức cao mới. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận ngày 11/2 tăng 2,6 tỷ USD (+11,6%) lên 24,9 tỷ USD, xếp hạng 94 thế giới. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng hưởng lợi, tài sản tăng lên 4,1 tỷ USD, xếp hạng 1.009.

Nguyên nhân đằng sau đà tăng này là sự cải thiện tâm lý thị trường. Nhà đầu tư bớt lo ngại về lãi suất liên ngân hàng, khi lãi suất ngày đã giảm từ mức 17%/năm tuần trước xuống dưới 10% vào ngày 6/2. Việc một số ngân hàng tham gia tái cơ cấu được giảm 50% dự trữ bắt buộc cũng là tin tốt, giúp tăng thanh khoản hệ thống. Dòng tiền dần rút khỏi vàng và bất động sản, chuyển sang chứng khoán do kỳ vọng kinh tế tăng trưởng mạnh. Áp lực bán trước Tết đã giảm. Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng cổ phiếu Việt.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Ảnh: VIC

Thị trường sẵn sàng cho sóng tăng sau Tết

Phiên bùng nổ ngày 11/2 không chỉ là hiện tượng nhất thời mà phản ánh sức sống mới của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản phục hồi nhẹ nhưng giá cổ phiếu tăng quyết liệt nhờ dòng tiền mua chủ động, cho thấy áp lực bán đã "chạy vãn" trước Tết. Theo báo cáo SSI Research, xác suất thị trường tăng sau Tết lên tới 75%, dựa trên dữ liệu lịch sử. VN-Index hiện giao dịch ở P/E dự phóng 2026 khoảng 13 lần, thấp hơn trung bình 10 năm, tạo "vùng trũng" hấp dẫn.

Phân tích sâu, thị trường đang hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô. Dòng vốn ngoại có khả năng đổ mạnh vào Việt Nam nhờ triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) từ mới nổi lên mới nổi cấp cao. Việc Việt Nam lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ hút vốn lớn, đặc biệt từ quỹ ETF.

Tuy nhiên, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vẫn bán ròng 22 triệu USD tuần trước, tập trung vào một số cổ phiếu như HPG, SSI, nhưng tổng tài sản vẫn ở 617 triệu USD, với tỷ trọng cao ở VHM và VIC.

Cổ phiếu lớn đang định giá thấp, mở cơ hội. SSI chỉ ra một số cổ phiếu có P/E thấp như PNJ, MWG, VNM, HPG, HT1, DCM, PHR, MBB.

Một số nhóm cổ phiếu bất động sản và thép lớn được chú ý trước cơ hội đầu tư công lớn và các đại dự án đang được triển khai trong năm 2026. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gần đây lấn sân thép với VinMetal, trong khi Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á chuyển sang bất động sản công nghiệp, nhà xã hội…

Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ đón dòng tiền lớn hơn khi các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn. Giới đầu tư thế giới gần đây có xu hướng rời chứng khoán Mỹ để săn cổ phiếu rẻ ở các thị trường như châu Âu, Nhật và các thị trường mới nổi. Đồng USD suy yếu 10% từ đỉnh 2022 so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã hỗ trợ thị trường mới nổi như Việt Nam. Tuy nhiên, rủi ro từ nợ Mỹ, biến động chính trị có thể lan tỏa.