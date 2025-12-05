Tên lửa giá rẻ của Trung Quốc. Ảnh: Lingkong Tianxing

Tờ Independent đưa tin, tên lửa YKJ-1000 do công ty hàng không vũ trụ Lingkong Tianxing sản xuất và được đặt biệt danh là tên lửa "phủ xi măng" do sử dụng một số vật liệu bao gồm bê tông xốp trong lớp phủ.

Tên lửa này có giá khoảng 700.000 NDT, khoảng 99.000 USD, chỉ bằng một phần nhỏ của tên lửa Mỹ, vốn có giá từ 4 triệu tới 15 triệu USD.

Nhà bình luận quân sự Wei Dongxu cho hay, tên lửa có giá thành thấp này có thể giúp nó trở nên cực kỳ phổ biến ở các quốc gia nhỏ hơn trên thế giới. "Nếu tên lửa này được giới thiệu trên thị trường quốc phòng quốc tế nó sẽ có sức cạnh tranh vô cùng lớn. Nhiều quốc gia vẫn chưa tự phát triển được tên lửa siêu vượt âm nên YKJ-1000 với tầm bắn xa, sức công phá cao và khả năng xuyên phá mạnh có thể trở thành một mặt hàng được ưa chuộng do giá rẻ".

Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa giá rẻ trên cho thấy ngành công nghệ quân sự của Bắc Kinh có thể sản xuất hàng loạt vũ khí có sức hủy diệt lớn với chi phí thấp. Nếu được đưa vào thị trường quốc phòng toàn cầu, nó có thể cho phép các quốc gia nhỏ hơn thách thức các nước lớn trong xung đột.

Công ty Lingkong Tianxing cho biết, lớp phủ chịu nhiệt của đầu đạn sử dụng xi măng xốp cấp dân dụng cùng với các thành phần khác. Ngoài ra, các đai ốc tách thuốc nổ đã được thay thế bằng đai ốc điện và các bộ phận kết cấu có thể được đúc khuôn.

Người phát ngôn của công ty này tiết lộ, tên lửa YKJ-1000 di chuyển với tốc độ Mach 7 và có thể được phóng từ một công-ten-nơ vận chuyển và được thiết kế để tấn công nhanh chóng, chính xác vào các mục tiêu ở xa. Tờ The Sun cho biết, đây là lần đầu tiên một công ty thương mại cung cấp vũ khí chiến lược cho quân đội Trung Quốc.