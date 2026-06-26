Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào kết nối vệ tinh, Nga đã phát triển Kalinka, một hệ thống chiến tranh điện tử (EW) được mệnh danh là 'Starlink Killer'. Hệ thống này không chỉ đại diện cho bước tiến trong khả năng làm nhiễu tín hiệu vệ tinh mà còn phản ánh cuộc chạy đua khốc liệt giữa các cường quốc trong lĩnh vực kiểm soát không gian. Kalinka đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Starlink - hệ thống mang lại lợi thế chiến lược lớn cho Ukraine và các đồng minh.

Hệ thống EW Kalinka có thể giúp Nga vô hiệu hóa Starlink ở Ukraine. Ảnh: CCO.

Hệ thống chiến tranh điện tử (EW) Kalinka do Trung tâm Công nghệ và Hệ thống Không người lái (Center for Unmanned Systems and Technologies - CBST) của Nga phát triển.

Khác với các hệ thống EW truyền thống chủ yếu dựa vào phát xạ công suất cao để gây nhiễu, Kalinka hoạt động theo nguyên tắc thụ động (passive), giúp tăng tính bí mật và giảm nguy cơ bị phát hiện.

Hệ thống EW Kalinka sử dụng kỹ thuật đo hướng vô tuyến (radio direction-finding) để thu nhận và phân tích tín hiệu uplink, tức là tín hiệu truyền từ thiết bị đầu cuối (terminal) Starlink trên mặt đất lên các vệ tinh.

Starlink hoạt động chủ yếu ở băng tần Ku (khoảng 12-18 GHz) và Ka (26-40 GHz), với anten mảng pha (phased-array) tạo chùm sóng hẹp chỉ vài độ. Các terminal liên tục chuyển đổi vệ tinh mỗi khoảng 15 giây để duy trì kết nối tối ưu.

Kalinka khai thác chính những đặc tính này bằng cách phân tích đặc trưng phổ tần số, kiểu điều chế và hình mẫu phát xạ của tín hiệu uplink.

Nhờ công nghệ xử lý tín hiệu tiên tiến, hệ thống có thể phân biệt tín hiệu Starlink với nhiễu nền radio thông thường, ngay cả khi các terminal chỉ phát công suất thấp và chùm sóng định hướng mạnh.

Starlink của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: TL.

Theo thông tin từ nhà phát triển, Kalinka có khả năng phát hiện và xác định hướng các terminal Starlink trong bán kính lên đến 15km dưới điều kiện tầm nhìn thẳng (line-of-sight).

Phạm vi này phù hợp với chiến tranh cục bộ, đặc biệt là hỗ trợ lực lượng mặt đất Nga xác định vị trí drone, đơn vị quân sự hoặc phương tiện sử dụng Starlink.

Đáng chú ý hơn, hệ thống được cho là có khả năng phát hiện cả các terminal Starshield - phiên bản quân sự của Starlink với tính năng bảo mật cao hơn, điều này khiến các chuyên gia phương Tây lo ngại vì Starshield được thiết kế để chống lại các mối đe dọa EW thông thường.

Báo cáo của Secure World Foundation (SWF) năm 2025 nhấn mạnh Kalinka là bước tiến so với hệ thống Tobol trước đó.

Trong khi Tobol ban đầu được thiết kế để bảo vệ vệ tinh Nga và sau này được chuyển sang làm nhiễu tín hiệu Starlink cũng như GPS, Kalinka tập trung chuyên sâu hơn vào việc phát hiện và làm gián đoạn cụ thể chòm sao Starlink.

Các tài liệu rò rỉ của Mỹ cho thấy Nga đã triển khai ít nhất ba tổ hợp Tobol để thử nghiệm nhiễu Starlink ở miền Đông Ukraine từ năm 2024, dẫn đến tình trạng gián đoạn kết nối mà quân đội Ukraine ghi nhận.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-2 của Nga. Ảnh: Wikipedia

Kalinka được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả của các hoạt động này bằng cách cung cấp dữ liệu định vị chính xác cho các biện pháp nhiễu hoặc tấn công vật lý sau đó.

Về cơ chế gây nhiễu, Kalinka không nhất thiết phải phát ra sóng công suất cực mạnh để “bóp nghẹt” toàn bộ băng tần. Thay vào đó, nhờ khả năng định vị chính xác terminal, lực lượng Nga có thể sử dụng các hệ thống nhiễu định hướng (directional jamming) hoặc kết hợp với các biện pháp khác như spoofing (giả mạo tín hiệu) để làm gián đoạn kết nối cục bộ.

Điều này đặc biệt nguy hiểm với drone và đơn vị tác chiến sử dụng Starlink để truyền dữ liệu thời gian thực, chỉ huy và điều khiển.

Phạm vi hạn chế 15km cho thấy Kalinka phù hợp hơn với phòng thủ điểm hoặc hỗ trợ chiến thuật địa phương thay vì phủ sóng rộng lớn.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của Kalinka vẫn còn nhiều hạn chế. Starlink được thiết kế với khả năng phục hồi cao nhờ hàng nghìn vệ tinh LEO (quỹ đạo Trái Đất thấp), cơ chế chuyển mạch nhanh và cập nhật firmware liên tục từ SpaceX.

Các chuyên gia nhận định rằng việc nhiễu hoàn toàn một chòm sao khổng lồ như Starlink đòi hỏi nguồn lực khổng lồ và Nga chủ yếu đạt được hiệu quả cục bộ, tạm thời.

Ảnh: timesnownews

Dù vậy, sự xuất hiện của Kalinka đánh dấu sự chuyển dịch trong chiến tranh điện tử: từ nhiễu rộng sang phát hiện thông minh và tấn công chính xác.

Trong bối cảnh căng thẳng, Kalinka không chỉ là vũ khí cho chiến trường Ukraine mà còn là minh chứng cho cuộc chạy đua vũ trang không gian.

Mỹ và các đồng minh đang theo dõi sát sao, đồng thời đẩy mạnh phát triển các biện pháp đối phó như tăng cường mã hóa, đa dạng hóa chòm sao và hệ thống dự phòng.

Việc Iran được cho là đã thử nghiệm công nghệ tương tự Kalinka gần đây càng cho thấy công nghệ này có thể lan rộng, đe dọa an ninh kết nối toàn cầu.

Kalinka đại diện cho một lớp đe dọa mới trong kỷ nguyên vệ tinh thương mại hóa. Dù chưa phải là “quái vật” bất khả chiến bại, hệ thống này buộc SpaceX và cộng đồng quốc tế phải liên tục đổi mới để bảo vệ lợi thế chiến lược từ không gian.

Cuộc chiến trên bầu trời vô hình giữa các hệ thống EW và chòm sao vệ tinh sẽ tiếp tục định hình cục diện xung đột hiện đại trong nhiều năm tới.

(Theo Secure World Foundation, Orbital Today, SpaceNews)