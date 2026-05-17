Tên lửa Agni-V tốc độ Mach 24, tầm bắn 8.000km, công nghệ MIRV, ‘bóng ma’ không thể đánh chặn, thay đổi cân bằng chiến lược châu Á.
Ngày 8/5/2026, Ấn Độ thử nghiệm thành công phiên bản nâng cao của của dòng tên lửa đạn đạo Agni (Agni-V) với công nghệ MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle).
Một quả tên lửa duy nhất có thể mang nhiều đầu đạn độc lập tấn công nhiều mục tiêu khác nhau cách xa hàng trăm kilomet. Đây là bước tiến lớn, giúp New Delhi nâng tầm khả năng răn đe hạt nhân trước các thách thức an ninh khu vực.
Tên lửa đạn đạo Agni là dòng vũ khí chiến lược chủ lực của Ấn Độ, được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển qua nhiều thế hệ.
Từ tên lửa Agni-I với tầm bắn ngắn đến tên lửa Agni-V và các phiên bản nâng cấp hiện đại, dòng tên lửa Agni không ngừng được hoàn thiện về công nghệ và khả năng chiến đấu.
Phiên bản nâng cao tên lửa Agni-V (Advanced Agni) vừa thử nghiệm thành công là một tên lửa ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn, có chiều dài khoảng 17,5 mét, đường kính 2 mét và trọng lượng phóng khoảng 50.000-56.000kg.
Tầm bắn tên lửa Agni-V được công bố chính thức hơn 5.000 km, đủ để vươn tới hầu hết châu Á và một phần châu Âu tùy theo cấu hình tải trọng. Một số nguồn ước tính tầm xa thực tế có thể đạt 7.000-8.000km khi mang tải trọng nhẹ hơn.
Điểm đột phá lớn nhất của lần thử nghiệm tháng 5/2026 chính là công nghệ MIRV. Tên lửa Agni-V có khả năng mang nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển độc lập, mỗi đầu đạn có thể được lập trình tấn công các mục tiêu khác nhau trong một khu vực rộng lớn.
Trong vụ thử, các đầu đạn đã đánh trúng các mục tiêu riêng biệt cách xa nhau trên Ấn Độ Dương. Công nghệ này cho phép một quả tên lửa duy nhất tạo ra sức công phá đa điểm, đồng thời làm tăng đáng kể khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
Tốc độ đầu đạn khi tái nhập khí quyển đạt Mach 20-24, kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính tiên tiến, gyro laser vòng (hay chính xác hơn là Ring Laser Gyroscope - RLG là một loại cảm biến quán tính hiện đại, sử dụng công nghệ laser để đo tốc độ góc hoặc sự thay đổi hướng của một vật thể trong không gian) và hỗ trợ từ hệ thống định vị NavIC của Ấn Độ, mang lại độ chính xác cao.
Thân tên lửa Angi-V sử dụng vật liệu composite nhẹ, giúp giảm trọng lượng tổng thể và tăng tầm bắn. Thiết kế đóng ống (canisterized) cho phép phóng nhanh từ bệ phóng di động trên đường bộ, nâng cao khả năng sống sót và tính linh hoạt chiến thuật.
So với các thế hệ trước, phiên bản nâng cao Agni-V cải thiện đáng kể về khả năng mang tải trọng (khoảng 1.500-3.000kg tùy cấu hình), độ tin cậy động cơ nhiên liệu rắn và hệ thống tách đầu đạn.
Dòng tên lửa Agni tiếp tục phát triển với Agni-VI đang trong giai đoạn nghiên cứu, dự kiến có tầm bắn xa hơn và tích hợp thêm các công nghệ tiên tiến.
Với những bước tiến vững chắc về công nghệ tên lửa đạn đạo, Ấn Độ không chỉ củng cố vị thế cường quốc khu vực mà còn góp phần định hình lại cán cân chiến lược tại châu Á-Thái Bình Dương trong những năm tới.
