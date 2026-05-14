Nga vừa thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat vào ngày 12/5/2026 từ bãi phóng Plesetsk, thu hút sự chú ý toàn cầu. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đây là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới” và khẳng định sẽ đưa đơn vị đầu tiên vào trực ban chiến đấu trước cuối năm 2026. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Moscow, dù chương trình từng gặp nhiều trì hoãn và sự cố kỹ thuật trước đó.

Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tiên tiến RS-28 Sarmat. Video: RT

Phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat ngày 12/5/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo themoscowtimes.com, RS-28 Sarmat là tên lửa ba tầng sử dụng nhiên liệu lỏng, phóng từ hầm silo ngầm cố định.

Tên lửa RS-28 Sarmat với trọng lượng phóng lên đến 208,1 tấn (nặng nhất thế giới), chiều dài khoảng 35,3-35,5 mét và đường kính 3 mét, Sarmat RS-28 thuộc nhóm ICBM siêu nặng lớn nhất hiện nay.

Tên lửa RS-28 Sarmat được thiết kế để tương thích với các silo cũ của hệ thống tên lửa R-36M2 Voevoda (SS-18 Satan), chỉ cần cải tạo hạn chế.

Nó sử dụng phương pháp phóng lạnh (cold launch) bằng khí nén để đẩy thân tên lửa ra khỏi silo trước khi động cơ chính kích hoạt, giảm thiểu rủi ro cho cơ sở hạ tầng.

Động cơ chính là phiên bản hiện đại hóa từ dòng RD-274 (PDU-99), cho phép tên lửa Sarmat RS-28 đạt tầm bắn khoảng 18.000km theo quỹ đạo ballistic thông thường.

Trong cấu hình đặc biệt, tên lửa Sarmat RS-28 có khả năng thực hiện quỹ đạo phân cực hoặc FOBS (Fractional Orbital Bombardment System) với khoảng cách (tầm bắn) lên đến 35.000km, giúp tiếp cận mục tiêu từ hướng Nam Cực, một hướng khó bị các hệ thống radar và phòng thủ tên lửa của Mỹ - NATO phát hiện sớm.

Phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu lỏng RS-28 Sarmat. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tốc độ tối đa của đầu đạn có thể vượt Mach 20-25 (khoảng 25.000 km/h) ở giai đoạn tái nhập khí quyển. Khả năng mang tải trọng là điểm mạnh nổi bật nhất của tên lửa Sarmat RS-28, với trọng tải lên đến 10 tấn.

Tùy theo nhiệm vụ, tên lửa Sarmat RS-28 có thể mang theo 10-16 đầu đạn MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles) độc lập với sức công phá từ hàng trăm kiloton đến megaton, hoặc kết hợp 3-4 phương tiện lướt hypersonic Avangard bay với tốc độ Mach 15+ và khả năng cơ động linh hoạt mạnh mẽ trong khí quyển để né tránh hệ thống phòng thủ.

Việc tích hợp mồi nhử radar, bẫy điện tử và các biện pháp đối phó tiên tiến giúp tên lửa RS-28 Sarmat được Nga quảng bá là có khả năng xuyên thủng hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai.

Theo missilethreat.csis.org, hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, thiên văn (astro-inertial) và hỗ trợ GLONASS, mang lại độ chính xác cao với bán kính sai số vòng tròn (CEP) ước tính khoảng vài trăm mét.

Việc sử dụng nhiên liệu lỏng giúp tối ưu hóa tải trọng và tầm bắn, nhưng đòi hỏi quy trình bảo dưỡng phức tạp hơn so với tên lửa nhiên liệu rắn.

Thân tên lửa Sarmat RS-28 được chế tạo từ hợp kim nhôm-magnesium nhẹ, bền và vật liệu composite nhằm giảm tiết diện radar.

Phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu lỏng nặng nhất thế giới RS-28 Sarmat.Nguồn: Kênh Telegram Bộ Quốc phòng Nga

Theo missilethreat.csis.org, trong vụ thử nghiệm ngày 12/5/2026, tên lửa Sarmat RS-28 được phóng lúc 11h15 giờ Moscow, bay khoảng 5.500km đến bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergei Karakayev báo cáo với Tổng thống Putin rằng vụ phóng đã xác nhận tính đúng đắn của các giải pháp thiết kế và khả năng thực hiện các đặc tính kỹ thuật đã định.

Theo themoscowtimes.com, từ góc độ chiến lược, tên lửa RS-28 Sarmat không chỉ thay thế hệ thống cũ mà còn là công cụ răn đe mạnh mẽ, khẳng định khả năng đáp trả toàn cầu của Nga.

Tuy nhiên, chương trình vẫn đối mặt với thách thức về độ tin cậy vận hành lâu dài, đặc biệt sau một số sự cố trong các vụ thử trước.

Việc đưa tên lửa Sarmat RS-28 vào trực ban thực sự tại sư đoàn Uzhur (Krasnoyarsk) sẽ là bước kiểm chứng quan trọng cho tham vọng hạt nhân của Nga trong bối cảnh căng thẳng quốc tế hiện nay.

Với thiết kế “nặng-xa-mạnh” và khả năng mang đầu đạn hypersonic linh hoạt, tên lửa RS-28 Sarmat tiếp tục là một trong những biểu tượng tiêu biểu của cuộc chạy đua hiện đại hóa vũ khí chiến lược toàn cầu.

(Theo themoscowtimes, missilethreat, kremlin, tass, ria, lenta)