Dưới lòng đại dương sâu thẳm, ba siêu tên lửa Trident II D5 Mỹ, tên lửa Bulava Nga và tên lửa JL-3 Trung Quốc đang tạo nên một cuộc đua đầy nghẹt thở, sẵn sàng định đoạt số phận thế giới chỉ bằng một nút bấm.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, ba tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) - tên lửa Trident II D5 của Mỹ, tên lửa Bulava của Nga và tên lửa JL-3 của Trung Quốc, đang đóng vai trò trụ cột then chốt trong lực lượng răn đe hạt nhân dưới biển của các cường quốc.
Những hệ thống này không chỉ thể hiện trình độ công nghệ cao mà còn phản ánh chiến lược hạt nhân khác biệt của từng quốc gia, từ độ tin cậy vượt trội đến khả năng tiếp cận mục tiêu từ vùng biển gần bờ.
Theo newspaceeconomy.ca, tên lửa Trident II D5 (UGM-133A) là hệ thống SLBM chính xác và đáng tin cậy nhất hiện nay, do Lockheed Martin phát triển và đã biên chế từ năm 1990.
Chương trình kéo dài tuổi thọ tên lửa Trident II (D5LE) đang đảm bảo hệ thống hoạt động đến những năm 2040, với hàng trăm vụ phóng thử thành công.
Tên lửa Bulava (RSM-56/SS-N-32) là SLBM nhiên liệu rắn ba tầng chính của Nga, do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow thiết kế và chính thức biên chế đầy đủ từ năm 2024 sau nhiều năm thử nghiệm.
Tên lửa Bulava có chiều dài khoảng 12,1 mét (trong container), đường kính 2 mét, trọng lượng phóng khoảng 36,8 tấn.
Tầm bắn của tên lửa Bulava ước tính 8.300-9.300 km (có thể lên đến 10.000 km tùy tải), với tải trọng đầu đạn khoảng 1.150 kg.
Tên lửa Bulava thường mang 6-10 đầu đạn MIRV, mỗi đầu khoảng 100-150 kt. Hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp astro-inertial và GLONASS cho sai số vòng tròn (CEP) khoảng 250-300 mét.
Điểm nổi bật của tên lửa Bulava là tầng thứ ba sử dụng nhiên liệu lỏng để tăng khả năng cơ động và phân tách đầu đạn chính xác, cùng khả năng phóng khi tàu ngầm di chuyển nghiêng. Tính đến năm 2025, khoảng 112-128 quả tên lửa Bulava đã được triển khai trên các tàu ngầm lớp Borei.
Tên lửa Trident II nổi bật với độ tin cậy đã được kiểm chứng qua hàng trăm vụ phóng, độ chính xác vượt trội và tính linh hoạt tải trọng.
Tên lửa Bulava nhấn mạnh khả năng cơ động giai đoạn cuối và thiết kế phù hợp với môi trường Bắc Cực. Tên lửa JL-3 tập trung vào tầm bắn xa từ vị trí ẩn náu gần bờ, phù hợp với chiến lược “bastion” của Trung Quốc.
Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tên lửa JL-3 vẫn ít hơn so với hai hệ thống phương Tây và Nga do tính bảo mật cao.
Tên lửa Trident II D5 của Mỹ vẫn được xem là chuẩn mực về độ tin cậy và chính xác, tên lửa Bulava củng cố sức mạnh hải quân hạt nhân của Nga sau giai đoạn phát triển khó khăn, trong khi tên lửa JL-3 thể hiện tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng của Trung Quốc.
Sự phát triển song song của ba hệ thống tên lửa này không chỉ ảnh hưởng đến cán cân răn đe hạt nhân mà còn thúc đẩy cuộc chạy đua công nghệ vũ khí chiến lược dưới đáy đại dương trong những thập kỷ tới.
Ukraine vừa công bố chi tiết tên lửa S-71K Carpet mới của Nga, biến bom nổ mạnh 250kg thành đầu đạn, tầm bắn 300km, thiết kế giảm radar hiệu quả, dễ sản xuất hàng loạt, đang khiến phương Tây lo ngại khi kết hợp cùng Su-57.
Tên lửa Sineva tốc độ Mach 24, tầm bắn 11500km và tên lửa Trident II D5 tốc độ Mach 24, tầm bắn 11000km: Hai ‘trụ cột’ răn đe hạt nhân với triết lý đối lập giữa sức mạnh hủy diệt và độ chính xác tuyệt đối. ‘Quái vật’ nào thống trị đại dương?
Bằng việc làm chủ công nghệ nhiên liệu rắn trên siêu tên lửa KN-26 (Pukguksong-3), Bình Nhưỡng đã chính thức sở hữu khả năng phản công hạt nhân tức thì, biến mọi hệ thống giám sát tinh vi nhất thành ‘kẻ đi chậm’ trong cuộc đua.
Tên lửa DF-26 và biến thể DF-26D ‘Guam Killer’ là vũ khí chiến lược mạnh nhất của Trung Quốc, với tầm bắn trên 5.000km, khả năng tấn công chính xác tàu sân bay. Phiên bản 2025-2026 nâng cấp hypersonic và radar seeker khiến Mỹ lo ngại.