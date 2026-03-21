Không quân Ấn Độ đang trên đà sở hữu một vũ khí thay đổi cuộc chơi: biến thể tên lửa BrahMos-A với tầm bắn mở rộng lên 800km. Theo các nguồn tin quốc phòng uy tín, tên lửa này giữ nguyên trọng lượng 2,5 tấn và chiều dài 6 mét như phiên bản cũ, nhưng cho phép máy bay Su-30MKI tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ đối phương mà vẫn bay an toàn trong không phận Ấn Độ. Thử nghiệm chuyến bay đầu tiên dự kiến cuối năm 2026, với mục tiêu triển khai phi đội thực chiến vào 2028-2029 và sản xuất hàng loạt trước 2030. Đây là bước tiến lớn nhờ công nghệ ramjet nhiên liệu lỏng tối ưu và khung composite nhẹ, đánh dấu sự trưởng thành của chương trình hợp tác BrahMos Aerospace sau khi Ấn Độ gia nhập MTCR (chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa) năm 2016.

Biến thể tên lửa BrahMos-A 800km là phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, nổi tiếng với tốc độ Mach 2.8-3, khả năng “bắn rồi quên” và bay thấp né tránh radar.

Điểm đột phá nằm ở việc tăng gấp đôi tầm bắn mà không thay đổi kích thước vật lý. Các kỹ sư đã sử dụng nhiên liệu năng lượng cao hơn do Ấn Độ tự nghiên cứu, kết hợp hình dạng miệng hút gió được tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất giai đoạn hành trình của động cơ ramjet.

Đồng thời, khung thân bằng vật liệu composite nhẹ hơn cho phép chứa thêm nhiên liệu mà vẫn giữ tổng trọng lượng chỉ 2,5 tấn.

Nhờ đó, tên lửa BrahMos-A vẫn tương thích hoàn hảo với giá treo và khoang chứa nội bộ của tiêm kích Su-30MKI mà không cần bất kỳ sửa chữa cấu trúc nào, một lợi thế lớn về chi phí và thời gian triển khai.

Công nghệ hướng dẫn cũng được nâng cấp đáng kể. Hệ thống định vị quán tính (INS) kết hợp vệ tinh GNSS giúp duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường nhiễu điện tử mạnh, trong khi đầu dò tìm kiếm mới đang thử nghiệm trên máy bay sẽ được trang bị cho toàn bộ phi đội BrahMos-A.

Các thử nghiệm giai đoạn cuối 2025 đã xác nhận tính năng động cơ và khung, mở đường cho loạt thử nghiệm toàn diện năm 2026: thả tách rời, kích hoạt giai đoạn tăng tốc từ tiêm kích Su-30MKI, rồi kiểm tra bay siêu thanh xuyên suốt năm 2027.

Toàn bộ quá trình tích hợp và thử nghiệm dự kiến hoàn tất cuối 2026, dẫn đến giấy phép hoạt động đầy đủ và giao hàng loạt đầu tiên trước 2030.

Ưu điểm nổi bật nhất của tên lửa BrahMos-A 800km chính là khả năng tấn công sâu mà không mạo hiểm. Một chiếc tiêm kích Su-30MKI chỉ cần tuần tra sâu trong lãnh thổ Ấn Độ đã có thể vô hiệu hóa các mục tiêu cách xa 800km, vượt xa mạng lưới phòng không của hầu hết đối thủ khu vực.

Tốc độ siêu thanh kết hợp đường bay linh hoạt (bám biển hoặc bám địa hình) khiến tên lửa BrahMos-A cực kỳ khó bị đánh chặn, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho phi công.

Việc giữ nguyên kích thước còn mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt: Ấn Độ có thể nâng cấp nhanh chóng hàng trăm chiếc tiêm kích Su-30MKI hiện có mà không tốn kém sửa chữa lớn, đồng thời mở rộng tiềm năng xuất khẩu cho các nước.

Đây cũng là minh chứng cho chính sách “Atmanirbhar Bharat” khi Ấn Độ ngày càng tự chủ về nhiên liệu và vật liệu composite.

Tuy nhiên, biến thể mới vẫn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý. Thứ nhất, phiên bản phóng từ trên không vẫn chậm hơn so với các biến thể lục quân và hải quân trong tiến độ triển khai, vì đòi hỏi kiểm tra khí động học và tích hợp phức tạp hơn, theo nguồn tin từ Times of India, không quân có thể phải chờ đến 2028-2029 trong khi lục/hải quân nhận sớm hơn.

Thứ hai, dù tầm bắn 800km là bước tiến lớn, nó vẫn chưa đạt mức siêu vượt âm (hypersonic) như một số đối thủ đang phát triển, và tốc độ Mach 3 vẫn tạo ra dấu vết hồng ngoại dễ bị phát hiện nếu đối phương sở hữu hệ thống phòng không tích hợp hiện đại như S-400 hoặc tương đương.

Ngoài ra, sự phụ thuộc một phần vào đối tác Nga trong động cơ ramjet có thể gặp rủi ro hoặc chuỗi cung ứng, dù Ấn Độ đang đẩy mạnh nội địa hóa.

Về mặt chiến lược, tên lửa BrahMos-A 800km sẽ củng cố đáng kể vị thế răn đe của Ấn Độ. Khi kết hợp với hệ thống cảnh báo sớm trên không, bán kính tác chiến thực tế của phi đội tiêm kích Su-30MKI tăng vọt, khiến bất kỳ cơ sở hạ tầng quan trọng nào đều nằm trong tầm ngắm từ trung tâm Ấn Độ.

Đây không chỉ là nâng cấp vũ khí mà còn là thông điệp rõ ràng về khả năng tấn công chính xác, nhanh chóng và an toàn, góp phần cân bằng quyền lực khu vực mà không cần leo thang hạt nhân.

Phiên bản nâng cấp tên lửa BrahMos-A 800km đại diện cho đỉnh cao của công nghệ tên lửa hành trình siêu thanh hiện nay: thông minh, tương thích cao và đầy tiềm năng.

Với lịch thử nghiệm chặt chẽ và kế hoạch sản xuất rõ ràng, Ấn Độ đang biến một vũ khí hợp tác thành biểu tượng tự cường quốc phòng.

Tuy nhiên, thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc vượt qua các thử nghiệm thực chiến năm 2026-2027 và duy trì đà nội địa hóa.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là bước ngoặt giúp Không quân Ấn Độ khẳng định vị thế hàng đầu châu Á trong thập kỷ tới.