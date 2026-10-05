Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố tên lửa đạn đạo nội địa FP-9 do Fire Point phát triển, có tầm bắn 850 km đủ vươn tới Moskva, sẵn sàng tác chiến, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt chiến lược trong năng lực tập kích sâu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram/kyivpost.com

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters được công bố ngày 3/10/2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tên lửa đạn đạo nội địa FP-9 sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm nay.

Ông tiết lộ đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo công ty Fire Point để thúc giục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, với câu hỏi thẳng thắn “FP-9 của tôi đâu?” và khẳng định chắc chắn hệ thống sẽ kịp thời.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi phiên bản tầm ngắn hơn là tên lửa FP-7 lần đầu được sử dụng thực chiến vào đầu tháng 10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tự chủ vũ khí đạn đạo của Ukraine.

FP-9 là tên lửa đạn đạo do công ty quốc phòng tư nhân Fire Point phát triển, được định vị là phiên bản tầm xa hơn đáng kể so với tên lửa FP-7.

Theo các thông tin công bố từ nhà sản xuất và được truyền thông quốc tế dẫn lại, tên lửa đạn đạo FP-9 có tầm bắn khoảng 850-855 km, đủ để từ lãnh thổ Ukraine vươn tới khu vực Moskva và nhiều mục tiêu chiến lược sâu bên trong Nga.

Ảnh minh họa: Tên lửa đạn đạo tầm xa FP-9. (Nguồn: Fire Point/united24media.com)

Đầu đạn được thiết kế mang tải trọng lên đến 800 kg, lớn gấp nhiều lần so với 150 kg của tên lửa FP-7.

Tên lửa FP-9 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, cho phép thời gian chuẩn bị phóng ngắn và độ tin cậy cao hơn so với hệ thống nhiên liệu lỏng truyền thống.

Một số mô tả kỹ thuật trước đó cho thấy tên lửa FP-9 có chiều dài khoảng 9,5 mét, đường kính khoảng 1,1 mét, tốc độ cuối đoạn bay có thể vượt 2.200 mét mỗi giây, tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương nhờ quỹ đạo cao và vận tốc lớn khi lao xuống.

Về mặt công nghệ, tên lửa FP-9 đại diện cho nỗ lực của Ukraine trong việc xây dựng chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo hoàn toàn nội địa, bao gồm cả việc đúc động cơ nhiên liệu rắn với khối lượng nhiên liệu lên tới hàng tấn.

Fire Point đã phải đầu tư hạ tầng mới để sản xuất nhiên liệu rắn quy mô lớn, sau khi các cơ sở cũ bị tấn công.

Tên lửa FP-9 là biến thể lớn hơn và có tầm bắn xa hơn của dòng tên lửa FP-7 trong ảnh, giúp tăng bán kính hoạt động từ 300km lên 855km và trọng lượng đầu đạn từ 150kg lên 800kg. Nguồn ảnh: Fire Point/armyrecognition.com

Hệ thống dẫn đường được phát triển dựa trên công nghệ hiện đại, kết hợp với khả năng sản xuất hàng loạt nhằm giảm chi phí so với các tên lửa nhập khẩu tương đương.

Việc hoàn thiện tên lửa FP-9 sau thành công của tên lửa FP-7 cho thấy lộ trình phát triển có hệ thống, từ vũ khí chiến thuật tầm ngắn sang khả năng tấn công chiến lược tầm xa.

Ưu điểm lớn nhất của tên lửa FP-9 nằm ở khả năng tự chủ và tầm bắn xa. Với tầm bắn hơn 850 km, Ukraine lần đầu tiên có trong tay công cụ tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương bằng tên lửa đạn đạo nội địa, giảm phụ thuộc vào viện trợ phương Tây vốn bị giới hạn về tầm bắn.

Động cơ nhiên liệu rắn giúp tăng tốc độ phản ứng và khả năng sống sót trước đòn phủ đầu. Đầu đạn nặng 800 kg mang lại sức phá hủy đáng kể đối với các mục tiêu cứng hoặc hạ tầng quan trọng.

Chi phí sản xuất được kỳ vọng thấp hơn các hệ thống nước ngoài tương đương, tạo điều kiện mở rộng quy mô khi đi vào sản xuất hàng loạt.

Tên lửa đạn đạo FP-7, FP-9 của Fire Point. Ảnh: militarnyi.com

Tuy nhiên, việc đưa một tên lửa tầm xa mới từ giai đoạn thử nghiệm sang tác chiến thực tế đòi hỏi nhiều cuộc phóng kiểm tra để xác nhận độ tin cậy, độ chính xác và khả năng chống nhiễu.

Tầm bắn công bố vẫn là thông số từ nhà sản xuất, chưa được xác minh độc lập trong điều kiện chiến đấu. Việc sản xuất hàng loạt động cơ nhiên liệu rắn phức tạp và dễ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công vào cơ sở công nghiệp.

Ngoài ra, việc sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu sẽ đặt ra câu hỏi về phản ứng leo thang và khả năng phòng thủ của đối phương trước mối đe dọa mới.

Sự xuất hiện của tên lửa FP-9 trong tuyên bố của Tổng thống Zelensky phản ánh quyết tâm của Ukraine trong việc xây dựng năng lực tấn công chiến lược tự chủ.

Nếu đúng tiến độ trong năm 2026, tên lửa FP-9 sẽ trở thành một yếu tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc đối đầu đường dài, buộc đối phương phải phân tán nguồn lực phòng thủ trên phạm vi rộng hơn và đối mặt với rủi ro bị tấn công từ khoảng cách xa hơn bao giờ hết.

(Theo kyivindependent.com, kyivpost.com, newsukraine.rbc.ua, united24media.com, ukrmedia.news, ru.themoscowtimes.com)