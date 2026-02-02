Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS ngày 1/2, ông Medvedev đã dành nhiều lời khen cho Tổng thống Mỹ Trump vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

"Tổng thống Trump thực sự muốn được lịch sử công nhận với tư cách là người kiến ​​tạo hòa bình và ông ấy đang cố gắng để đạt được mục tiêu đó. Tất nhiên, có trường hợp ông ấy thành công, nhưng có trường hợp thì không. Nhưng điều quan trọng nhất là ông Trump thực sự nỗ lực vì hòa bình và đó là lý do khiến các cuộc đàm phán với Mỹ trở nên hiệu quả hơn", ông Medvedev cho biết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng đánh giá ông Trump là một nhà lãnh đạo có năng lực, có cách hành động "độc đáo và quyết đoán" dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường. Cách làm việc của ông Trump đã tỏ ra có hiệu quả trong mối quan hệ của Mỹ với Anh và các quốc gia châu Âu.

"Nhiều người cho rằng ông Trump tạo ra sự hỗn loạn, nhưng điều này không chính xác. Ông Trump thường thể hiện là một người khá bộc trực và cảm xúc, nhưng đằng sau đó là một đường lối có chủ đích và được lên kế hoạch rõ ràng", ông Medvedev nhận xét.

Khi được hỏi về tình hình Ukraine, ông Medvedev khẳng định Nga sẽ "sớm giành chiến thắng" về mặt quân sự. Tuy vậy, ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải ngăn ngừa xung đột tái diễn trong tương lai. "Mục tiêu của việc giành chiến thắng là giải quyết triệt để nguy cơ xung đột", ông Medvedev phát biểu.