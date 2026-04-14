Nga vừa chính thức giới thiệu Krona-E - hệ thống phòng không tầm ngắn mô-đun do Tập đoàn Kalashnikov phát triển, có thể lắp nhanh trên khung gầm xe thiết giáp BTR-82A hoặc bố trí như mô-đun chiến đấu cố định. Với sự kết hợp hai loại tên lửa dẫn đường laser và hồng ngoại, Krona-E tạo ra “lá chắn bảo vệ” linh hoạt, chi phí hợp lý nhằm đối phó trực tiếp với mối đe dọa UAV/FPV drone ngày càng phổ biến, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu mà không cần huy động các tổ hợp tầm xa đắt đỏ.

Hệ thống tên lửa phòng không (SAM) Krona được thiết kế để đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV/drone) sử dụng các loại tên lửa dẫn đường 9M333 và 9M340. Ảnh: Defense Express/en.defence-ua.com

Theo en.kalashnikovgroup.ru, Krona-E được thiết kế theo nguyên tắc mô-đun hoàn toàn, cho phép linh hoạt triển khai theo nhu cầu thực tế.

Module (mô-đun) chiến đấu chính là tháp pháo xoay với hai cụm launcher chứa tên lửa trong hộp vận chuyển-phóng. Module này có thể gắn lên xe bánh lốp bọc thép BTR-82A để tạo thành phương tiện cơ động tự hành, hoặc tháo rời lắp đặt cố định tại các điểm trọng yếu như kho bãi, nhà máy điện, sân bay hoặc khu dân cư chiến lược.

Thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu chỉ mất khoảng 10 phút.

Hệ thống hoạt động phối hợp với trạm chỉ huy trung tâm và có thể ghép tối đa sáu module chiến đấu cùng một trạm radar kép băng tần, tạo thành mạng lưới phòng thủ dày đặc.

Trái tim của Krona-E là hai loại tên lửa phòng không được chọn lọc kỹ lưỡng. Tên lửa 9M340 (dựa trên Sosna-R) sử dụng công nghệ dẫn đường laser beam-riding: sau khi bắn, tên lửa tự động bay theo chùm laser do hệ thống chiếu, không đòi hỏi người vận hành can thiệp thêm.

Hệ thống tên lửa phòng không (SAM) Krona. Ảnh: alternathistory.ru

Tầm bắn tối đa đạt 10 km, cao độ lên tới 5 km, tốc độ bay cực đại 900 m/s. Mỗi module chiến đấu mang sáu quả 9M340 trong hộp phóng.

Bên cạnh đó là tên lửa 9M333 - phiên bản nâng cấp từ dòng Strela-10, sử dụng đầu dò hồng ngoại chụp ảnh nhiệt (thermal imaging) kết hợp kênh quang học, hoạt động theo nguyên tắc “bắn rồi quên”.

Tầm bắn hiệu quả khoảng 5 km, đầu dò có khả năng chống nhiễu mạnh, đặc biệt phù hợp với mục tiêu bay thấp, tốc độ chậm như drone FPV hoặc máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Mỗi launcher mang bốn quả 9M333. Tổng số đạn trên một xe chiến đấu là mười quả, đủ để đối phó nhiều mục tiêu liên tiếp.

Theo bmpd.livejournal.com, về công nghệ cảm biến và dẫn bắn, Krona-E kết hợp hai hệ thống hiện đại. Radar kép băng tần (dual-band radar complex) với anten mảng pha đa chế độ đảm bảo phát hiện mục tiêu ở mọi điều kiện thời tiết, đồng thời có khả năng chống gây nhiễu điện tử (ECCM) cao.

Hệ thống quang-điện tử bổ sung camera ngày và camera nhiệt giúp phát hiện các mục tiêu có radar cross-section nhỏ như drone.

Thời gian phản ứng từ lúc phát hiện đến lúc bắn chỉ từ 8 đến 10 giây nhờ tự động hóa cao và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ radar ngoài hoặc các tổ hợp phòng không lớn hơn như Pantsir-S1 và S-400, tạo thành mạng lưới phòng thủ liên kết thông minh.

Theo nationalinterest.org, về mặt hiệu suất, Krona-E nhắm thẳng vào khoảng trống mà các hệ thống tầm ngắn cũ chưa đáp ứng tốt.

Tầm bắn thực tế dao động từ 1 đến 6 km tùy loại tên lửa, cao độ từ 30 mét đến 3,5 km, góc ngắm bao quát 360 độ ngang và từ -5° đến 82° theo chiều cao.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Krona-E. Ảnh: kalashnikovgroup.ru

Thiết kế này giúp hệ thống đánh chặn hiệu quả cả drone bay thấp, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình và bom dẫn đường chính xác.

Nhờ sử dụng khung gầm BTR-82A quen thuộc, Krona-E di chuyển dễ dàng trên địa hình phức tạp, dễ ngụy trang và triển khai nhanh tại hậu phương hoặc khu vực tiền tuyến.

Theo en.kalashnikovgroup.ru, Krona-E thể hiện rõ chiến lược của Nga trong việc tận dụng công nghệ đã được kiểm chứng từ các hệ thống cũ (Sosna, Strela-10) để tạo ra giải pháp mới, rẻ tiền và dễ sản xuất hàng loạt từ năm 2026.

Hệ thống không phải là đột phá cách mạng nhưng mang tính thực tiễn cao: mô-đun, đa nền tảng, tự động hóa mạnh và tập trung chuyên sâu vào mối đe dọa drone, thứ đang thay đổi cục diện tác chiến hiện đại.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Krona-E hứa hẹn trở thành “lá chắn” linh hoạt, giúp bảo vệ các mục tiêu quan trọng mà không làm kiệt quệ nguồn lực phòng không chiến lược.