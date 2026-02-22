Hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của quân đội Mỹ được phóng trong một sự kiện phòng không ven biển trong khuôn khổ Balikatan 23 tại Bộ Tư lệnh Giáo dục, Huấn luyện và Học thuyết Hải quân, Philippines (Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ).

Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại nơi các mối đe dọa từ trên không ngày càng phức tạp, hệ thống phòng không MIM-104 Patriot nổi bật như một biểu tượng của công nghệ quân sự Mỹ, với khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo một cách chính xác vượt trội.

Được phát triển từ những năm 1970 và liên tục nâng cấp đến nay, Patriot không chỉ là vũ khí bảo vệ lãnh thổ mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa radar tiên tiến, hệ thống hướng dẫn thông minh và tên lửa tốc độ cao, đã chứng minh hiệu quả trong các cuộc xung đột như Chiến tranh Vùng Vịnh và hỗ trợ Ukraine chống lại các cuộc tấn công từ Nga.

Hệ thống MIM-104 Patriot được thiết kế như một tổ hợp di động, bao gồm các thành phần chính như radar, trạm kiểm soát giao chiến, bệ phóng và nguồn điện, cho phép triển khai nhanh chóng trong vòng chưa đầy một giờ.

Trung tâm của hệ thống là radar phased array AN/MPQ-53 hoặc phiên bản nâng cấp AN/MPQ-65, sử dụng công nghệ quét điện tử thụ động để phát hiện và theo dõi đồng thời lên đến 100 mục tiêu ở khoảng cách hơn 100km.

Radar này tích hợp tính năng nhận dạng bạn-thù IFF, chống nhiễu điện tử ECCM và hướng dẫn tên lửa qua phương pháp track-via-missile (TVM), nơi radar chiếu sáng mục tiêu và tên lửa nhận tín hiệu phản xạ để điều chỉnh đường bay.

Với công nghệ gallium nitride (GaN) trong các phiên bản AESA mới nhất như AN/MPQ-65A, radar Patriot đạt độ chính xác cao hơn, khả năng bao phủ 360 độ và giảm nhu cầu bảo dưỡng đến 50%, giúp hệ thống đối phó hiệu quả với các mục tiêu có tiết diện radar nhỏ như drone hoặc tên lửa hành trình bay thấp.

Tên lửa đánh chặn là yếu tố cốt lõi của Patriot, với nhiều biến thể được phát triển để thích ứng với các mối đe dọa đa dạng.

Phiên bản MIM-104A cơ bản có chiều dài 5,3 mét, đường kính 41cm, trọng lượng khoảng 900kg và sử dụng động cơ đẩy rắn đơn cấp để đạt tốc độ Mach 3.5, với tầm bắn 70km và độ cao tối đa 18km.

Đầu đạn nổ mảnh nặng 91kg được kích hoạt bởi ngòi nổ tiệm cận RF, phù hợp để chống máy bay.

Hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot. Ảnh: Liberty Times

Biến thể PAC-2, bao gồm MIM-104C và GEM-T, nâng cấp đầu đạn với các mảnh lớn hơn và ngòi nổ nhanh hơn, tăng tầm bắn lên 160 km đối với mục tiêu trên không và 60km với tên lửa đạn đạo, tốc độ đạt Mach 5.

Công nghệ hướng dẫn TVM kết hợp bán chủ động radar giúp tên lửa điều chỉnh đường bay chính xác, đặc biệt hiệu quả chống tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Đến PAC-3, hệ thống chuyển sang công nghệ hit-to-kill, nơi tên lửa va chạm trực tiếp với mục tiêu mà không cần đầu đạn nổ, sử dụng đầu tìm Ka-band chủ động và 180 động cơ kiểm soát tư thế để tăng độ linh hoạt.

PAC-3 có trọng lượng nhẹ hơn chỉ 312kg, chiều dài 5,2 mét, đường kính 25,5cm, tầm bắn 80km với mục tiêu trên không và 40 km với tên lửa đạn đạo, bảo vệ diện tích gấp bảy lần so với PAC-2.

Nâng cấp mới nhất là PAC-3 MSE, với động cơ đẩy kép và cánh lái lớn hơn, tăng tầm bắn lên 180km đối với mục tiêu trên không và 75km với tên lửa đạn đạo, tốc độ Mach 5.5 và độ cao tối đa 36km.

Phiên bản này tích hợp với hệ thống chỉ huy chiến đấu tích hợp IBCS, cho phép kết nối với các cảm biến bên ngoài như Aegis hoặc Mk 41 VLS trên tàu hải quân, mở rộng khả năng đánh chặn tên lửa tầm trung và hypersonic.

Bệ phóng M901 chứa bốn tên lửa PAC-2, trong khi M902 và M903 có thể chứa đến 16 PAC-3 hoặc 12 PAC-3 MSE, với khả năng phóng nhanh cách nhau 4,2 giây để đánh chặn nhiều mục tiêu.

Trạm kiểm soát AN/MSQ-104, do 3 người vận hành, sử dụng máy tính kỹ thuật số và giao diện màn hình cảm ứng hiện đại từ nâng cấp PDB 8.1, cho phép tự động hóa cao nhưng vẫn yêu cầu phê duyệt con người trước khi phóng.

Nguồn điện từ hai máy phát 150 kW đảm bảo hoạt động liên tục, trong khi nhóm anten OE-349 nâng cao liên lạc UHF ở khoảng cách xa.

Với chi phí một khẩu đội khoảng 1 tỷ USD và mỗi tên lửa PAC-3 MSE khoảng 4-6 triệu USD, Patriot đòi hỏi đầu tư lớn nhưng bù lại bằng độ tin cậy cao, đã đánh chặn hơn 150 tên lửa đạn đạo kể từ 2015.

Các nâng cấp gần đây như LTAMDS (GhostEye) với radar AESA 360 độ và tích hợp SkyCeptor (PAAC-4) giá rẻ hơn 20% so với PAC-3, hứa hẹn đưa hệ thống lên tầm cao mới, đối phó với các mối đe dọa hypersonic và drone swarm.

Là sản phẩm của Raytheon và Lockheed Martin, Patriot không chỉ là công cụ phòng thủ mà còn là nền tảng công nghệ linh hoạt, được 18 quốc gia sử dụng và liên tục sản xuất với tốc độ 550-650 quả/năm để đáp ứng nhu cầu toàn cầu.