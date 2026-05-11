Được Ukraine công bố chi tiết qua mô hình 3D, tên lửa S-71K Carpet (tiếng Nga ‘Kovyor’ - thảm) đại diện cho cách tiếp cận thực dụng của Nga: biến bom nổ mạnh thông thường thành vũ khí hành trình tàng hình, tầm xa 300km, chi phí thấp và dễ sản xuất hàng loạt. Đây là mối đe dọa mới đối với hệ thống phòng không đối phương khi kết hợp cùng tiêm kích tàng hình Su-57.

Tên lửa S-71K Carpet (hay Kovyor - thảm) mới của Nga. Ảnh: GUR/twz.com

Theo twz.com, tên lửa S-71K Carpet (hay Kovyor - thảm) là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không (không đối đất) do Tập đoàn Hàng không Thống nhất (UAC) của Nga phát triển, chủ yếu dành cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.

Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (GUR) công bố cuối tháng 4/2026, loại vũ khí này đã được Nga sử dụng trong thực chiến từ cuối năm 2025.

Điểm nổi bật của tên lửa S-71K nằm ở thiết kế đơn giản hóa, tập trung vào khả năng tàng hình cơ bản và chi phí sản xuất thấp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt trong điều kiện xung đột.

Về cấu trúc, thân tên lửa S-71K được chế tạo từ vật liệu composite nhiều lớp dựa trên sợi thủy tinh, có gia cố thêm để tăng độ bền, trong khi các bộ phận bên trong sử dụng hợp kim nhôm.

Tên lửa S-71K Carpet (hay Kovyor - thảm) mới của Nga. Ảnh: defence-blog.com

Thiết kế mặt cắt ngang hình thang, mũi chined (có gờ), cánh quét có thể bung ra, cùng đuôi hình chữ V ngược giúp giảm tiết diện radar (RCS).

Thay vì sử dụng lớp phủ hấp thụ radar đắt tiền, các kỹ sư Nga dựa chủ yếu vào hình dạng hình học để làm tán xạ sóng radar, giảm khả năng bị phát hiện.

Động cơ turbojet R500 được lắp đặt trên lưng với cửa hút gió conformal, góp phần giảm bức xạ nhiệt. Cánh có thể thu vào giúp tối ưu hóa khi mang dưới thân máy bay.

Đầu đạn của tên lửa S-71K là một giải pháp tái sử dụng sáng tạo: tích hợp trực tiếp quả bom phân mảnh nổ mạnh OFAB-250-270 nặng 250kg (chứa khoảng 97kg thuốc nổ) vào phần mũi tên lửa.

Bom nổ mạnh phân mảnh OFAB-250-270 được cải tiến để sử dụng làm đầu đạn tên lửa S-71K. Ảnh: GUR/twz.com

Loại bom này vốn là vũ khí rơi tự do thời Liên Xô, nay trở thành đầu đạn cho tên lửa hiện đại. Cách tiếp cận này đơn giản hóa hậu cần, giảm chi phí và vẫn đảm bảo sức mạnh phá hủy lớn nhờ sóng xung kích kết hợp mảnh vỡ.

Tên lửa S-71K sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính cơ bản dựa trên cảm biến đơn giản, có thể hỗ trợ bởi định vị vệ tinh, phù hợp với việc tấn công mục tiêu cố định hoặc đã khảo sát trước.

Theo war-sanctions.gur.gov.ua, về thông số kỹ thuật, tên lửa S-71K được trang bị ba bình nhiên liệu (một chính và hai phụ) giúp đạt tầm bắn ước tính lên đến 300km.

Tốc độ bay khoảng Mach 0.6 ở độ cao tối đa khoảng 8.000 mét. Khối lượng đầu đạn 250kg kết hợp với thiết kế tàng hình cho phép tên lửa thực hiện tấn công từ khoảng cách an toàn, giảm rủi ro cho máy bay mang.

Động cơ phản lực turbo R500 (turbojet R500) của tên lửa S-71K. Ảnh: GUR/twz.com

Tên lửa S-71K có thể mang ngoài thân máy bay chiến đấu Su-57 và tiềm năng tích hợp với UAV chiến đấu S-70 Okhotnik trong tương lai.

Theo kyivindependent.com, một đặc điểm quan trọng khác là sự phụ thuộc vào linh kiện điện tử nước ngoài. Phần lớn các bộ phận điện tử của tên lửa S-71K đến từ Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Ireland.

Điều này cho thấy Nga vẫn duy trì được chuỗi cung ứng bất chấp lệnh trừng phạt, đồng thời phản ánh tính thực tiễn trong thiết kế: ưu tiên hiệu quả chi phí và tốc độ sản xuất hơn là công nghệ cao cấp hoàn toàn nội địa.

Theo defence-blog.com, tên lửa S-71K Carpet (Kovyor) thể hiện chiến lược phát triển vũ khí mới của Nga: kết hợp công nghệ hiện có với cải tiến thông minh để tạo ra vũ khí giá rẻ, dễ sản xuất hàng loạt và đủ khả năng áp đảo phòng không bằng số lượng.

Tên lửa hành trình phóng từ trên không S-71K Carpet (Kovyor - thảm) của Nga. Ảnh: War&Sanctions/Telegram/kyivpost.com

Dù không phải là tên lửa tàng hình cao cấp nhất, sự kết hợp giữa hình dạng giảm RCS, tầm bắn trung bình và đầu đạn mạnh mẽ khiến nó trở thành mối đe dọa đáng kể, đặc biệt khi được phóng từ nền tảng tàng hình như Su-57.

Việc Ukraine liên tục công bố chi tiết kỹ thuật nhằm mục đích hỗ trợ tăng cường trừng phạt và giúp các hệ thống phòng không đối phó hiệu quả hơn với loại vũ khí này.

(Theo twz.com, war-sanctions.gur.gov.ua, kyivindependent.com, defence-blog.com, armyrecognition.com, GUR Ukraine)