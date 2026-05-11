Khi Trung Quốc tổ chức diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào 3/9/2025, thế giới lần đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện công khai của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-61. Được xếp cùng với các hệ thống hạt nhân khác trong đội hình ba chân (triad) chiến lược, tên lửa DF-61 nhanh chóng thu hút sự chú ý của các chuyên gia quốc phòng. Đây không chỉ là biểu tượng cho sự hiện đại hóa quân sự mà còn phản ánh nỗ lực mở rộng và đa dạng hóa kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.

Tên lửa DF-61 tại Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2025. Ảnh: wikipedia

Theo fas.org, tên lửa DF-61 (hay Dongfeng-61) là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do Trung Quốc phát triển, được đưa vào biên chế từ năm 2025 và thuộc quyền quản lý của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân (PLARF).

Theo các nguồn phân tích quân sự uy tín, đây là hệ thống sử dụng nhiên liệu rắn, ba tầng, có khả năng phóng từ bệ phóng di động đường bộ (TEL) với 16 bánh xe.

Thiết kế này mang lại tính cơ động cao, giúp tên lửa DF-61 dễ dàng ẩn náu và di chuyển nhanh chóng, nâng cao khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu.

Về thông số kỹ thuật cơ bản, tên lửa DF-61 có tầm bắn ước tính từ 12.000 đến 15.000km, đủ sức vươn tới hầu hết các mục tiêu trọng yếu trên toàn cầu.

Chiều dài tên lửa DF-61 được cho là tương đương hoặc lớn hơn tên lửa DF-41 một chút (khoảng 20-22 mét theo một số đánh giá), với đường kính thân khoảng 2,3 mét.

Tên lửa ICBM DF-61 của Trung Quốc có tầm bắn vươn tới Mỹ. Ảnh: Sputnik/asiatimes.com

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh hủy diệt thuần túy như các dòng tên lửa DF-41 trước đó, tên lửa DF-61 lại tập trung vào tính đa năng và khả năng xâm nhập hệ thống phòng thủ đối phương nhờ tốc độ vượt ngưỡng Mach 20.

Hệ thống dẫn đường chính là quán tính kết hợp cập nhật từ hệ thống định vị BeiDou của Trung Quốc, giúp cải thiện độ chính xác so với các thế hệ trước.

Một điểm quan trọng là khả năng mang đầu đạn đa mục tiêu độc lập (MIRV). Các chuyên gia nhận định tên lửa DF-61 có thể mang từ vài đến khoảng 10 đầu đạn hạt nhân, tùy theo cấu hình tải trọng.

Điều này cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc hoặc sử dụng mồi nhử để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.

Nhiều nguồn cho rằng tên lửa DF-61 chia sẻ nhiều đặc điểm với tên lửa DF-41, hệ thống đã được giới thiệu năm 2019 từ bệ phóng TEL đến kích thước tổng thể.

Xe phóng tên lửa ICBM DF-61 (ảnh trên) được trưng bày tại Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2025 có vẻ ngoài gần như y hệt xe phóng tên lửa ICBM DF-41 từng xuất hiện năm 2019. Ảnh: fas.org

Do đó, các nhà phân tích từ Federation of American Scientists (FAS) và Arms Control Association nhận định tên lửa DF-61 có thể là phiên bản nâng cấp dần dần của tên lửa DF-41, với những cải tiến về động cơ, vật liệu hoặc khả năng cơ động giai đoạn cuối, chứ chưa hẳn là một thiết kế hoàn toàn mới.

Theo armscontrol.org, công nghệ nhiên liệu rắn mang lại lợi thế lớn cho tên lửa DF-61 so với các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng cũ hơn.

Tên lửa DF-61 có thể được giữ ở trạng thái sẵn sàng phóng cao, giảm thời gian chuẩn bị và tăng tính linh hoạt trong triển khai.

Việc sử dụng bệ phóng di động (8 trục) 16 bánh giúp hệ thống hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau, từ đường cao tốc đến địa hình nông thôn, làm khó khăn cho đối phương trong việc định vị và tiêu diệt.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang xây dựng thêm các hầm silo và mở rộng kho đầu đạn hạt nhân (ước tính vượt 600 quả theo Bộ Quốc phòng Mỹ), tên lửa DF-61 góp phần củng cố ‘bộ ba hạt nhân’ gồm tên lửa mặt đất, tàu ngầm và máy bay.

Tên lửa DF-61 được trưng bày tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 3/9/2025 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản và kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Lintao Zhang/janes.com

Theo armscontrol.org, dù đã xuất hiện công khai, thông tin chi tiết về tên lửa DF-61 vẫn còn hạn chế do tính bảo mật cao của chương trình.

Các nguồn phương Tây như The War Zone, FAS và Janes nhấn mạnh rằng sự tương đồng với tên lửa DF-41 khiến nhiều người nghi ngờ đây chủ yếu là bước tiến gia tăng (incremental upgrade) nhằm nâng cao độ tin cậy, khả năng xuyên thủng và số lượng đầu đạn.

Một số báo cáo không được xác nhận đề cập đến khả năng mang đầu đạn lướt siêu thanh (hypersonic glide vehicle) hoặc các cải tiến điện từ, nhưng những khẳng định này cần thêm bằng chứng thực tế.

Theo twz.com, tên lửa DF-61 phản ánh chiến lược của Trung Quốc trong việc chuyển dịch từ “tối thiểu” sang lực lượng hạt nhân hiện đại, linh hoạt và đáng tin cậy hơn.

Việc trưng bày công khai tại diễu binh không chỉ khẳng định năng lực mà còn gửi thông điệp răn đe chiến lược.

Tuy nhiên, sự phát triển này cũng làm dấy lên lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đòi hỏi các quốc gia liên quan phải theo dõi sát sao và điều chỉnh chiến lược phòng thủ phù hợp.

(Theo The War Zone, FAS, Janes, twz.com, armscontrol.org, fas.org, nationalinterest.org, asiatimes.com)