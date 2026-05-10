Được Roketsan trưng bày lần đầu tiên hoàn chỉnh trên bệ phóng di động 8x8 tại triển lãm SAHA 2026, tên lửa Tayfun Block-4 với chiều dài 10 mét, trọng lượng 7,2 tấn và tốc độ siêu vượt âm (hypersonic Mach 10) đánh dấu phiên bản mạnh mẽ nhất trong dòng tên lửa đạn đạo nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới khả năng tấn công tầm xa, mang tải trọng lớn hơn và nâng cao khả năng sống sót, góp phần củng cố chiến lược tự chủ công nghệ quốc phòng của Ankara.

Tên lửa Tayfun Block-4. Ảnh: defence-blog.com

Theo defence-blog.com, tên lửa Tayfun Block-4 là phiên bản nâng cấp đáng kể của dòng tên lửa đạn đạo Tayfun do Roketsan phát triển, dựa trên nền tảng Bora trước đó.

Tên lửa Tayfun Block-4 được thiết kế như một hệ thống tấn công chính xác tầm trung, sử dụng nhiên liệu rắn composite, cho phép lưu trữ sẵn sàng và phóng nhanh từ bệ di động.

Việc trưng bày công khai tại SAHA 2026 trên bệ phóng (launcher) 8x8 nhấn mạnh tính cơ động cao, khả năng triển khai nhanh và sống sót tốt trước các đòn tấn công phủ đầu - yếu tố then chốt trong học thuyết quân sự hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo militarnyi.com, về thông số kỹ thuật, tên lửa Tayfun Block-4 có chiều dài khoảng 10 mét, đường kính 938 mm và trọng lượng phóng khoảng 7.200 kg, lớn hơn đáng kể so với các phiên bản trước (Block 1 chỉ khoảng 6,5 mét và 2.300 kg).

Tên lửa đạn đạo TAYFUN Block 4. Ảnh: Clash Report/defence-blog.com

Tầm bắn tên lửa Tayfun Block-4 được ước tính từ 1.000 đến 1.500 km tùy theo tải trọng, một số nguồn cho rằng có thể vượt xa hơn trong điều kiện tối ưu.

Tốc độ tối đa tên lửa Tayfun Block-4 đạt Mach 5 - Mach 10, đặc biệt trong giai đoạn tái nhập khí quyển, đủ để xếp vào nhóm tên lửa siêu vượt âm (hypersonic) theo tiêu chí tốc độ.

Đầu đạn mang tải trọng 700-1.000 kg, có thể sử dụng loại nổ cao phân mảnh hoặc đầu đạn xuyên phá, phù hợp tấn công các mục tiêu kiên cố như trung tâm chỉ huy, kho chứa máy bay, hệ thống phòng không và hạ tầng quan trọng.

Công nghệ dẫn đường của tên lửa Tayfun Block-4 dựa trên hệ thống quán tính (INS) kết hợp hỗ trợ GPS/GLONASS, cho độ chính xác cao với sai số vòng tròn (CEP) ước tính 10-50 mét ở một số thử nghiệm.

Tên lửa Tayfun Block-4. Ảnh: wikipedia

Một số phân tích cho biết tên lửa Tayfun Block-4 có thể tích hợp đầu đạn cơ động (MaRV - Maneuverable Reentry Vehicle - phương tiện/đầu đạn tái nhập khí quyển có khả năng điều khiển) để thực hiện các động tác lượn ở giai đoạn cuối, tăng khả năng né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.

Thiết kế quỹ đạo quasi-ballistic (bán đạn đạo) giúp tên lửa bay ở độ cao vừa phải không quá cao để nhiều tên lửa phòng không tầm xa đánh chặn nhưng quá thấp để các hệ thống đánh chặn ngoài khí quyển can thiệp hiệu quả.

Theo turdef.com, so với các phiên bản trước, tên lửa Tayfun Block-4 thể hiện bước nhảy vọt rõ rệt về kích thước, động lực học và khả năng mang tải.

Trong khi Block 1 đã đạt tầm khoảng 800 km với tốc độ Mach 5-6 và tải trọng 500 kg, Block-4 tăng gần gấp đôi chiều dài, gấp ba trọng lượng và cải thiện đáng kể tầm xa cùng khả năng xuyên thủng phóng không đối phương.

Tên lửa Tayfun Block-4 bên cạnh bệ phóng. Nguồn ảnh: @SavunmaSanayiST trên X/militarnyi.com

Hệ thống phóng lạnh hoặc đẩy khí nén kết hợp bệ phóng 8x8 giúp tên lửa có thể di chuyển trên đường công cộng, dựng bệ và phóng trong thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng di chuyển vị trí.

Từ góc độ công nghệ, tên lửa Tayfun Block-4 tiếp tục khẳng định tiến bộ của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo.

Việc sử dụng nhiên liệu rắn composite, vật liệu nhẹ và hệ thống dẫn đường chống nhiễu điện tử cho thấy Ankara đang giảm dần sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Chương trình phát triển song song với các hệ thống khác như tên lửa hành trình và drone vũ trang, góp phần xây dựng hệ sinh thái vũ khí nội địa toàn diện.

Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm TAYFUN Block 4 - hệ thống tấn công tầm xa thế hệ mới của Thổ Nhĩ Kỳ do ROKETSAN phát triển trước khi chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt vào năm 2026. (Nguồn ảnh: Tài khoản X Turan Oguz)/armyrecognition.com

Dù vậy, việc gọi là “hypersonic” chủ yếu dựa trên tốc độ cao của đạn đạo thông thường hơn là công nghệ glide vehicle hoặc scramjet thực thụ, nên hiệu quả chống đánh chặn cần được kiểm chứng thêm qua thử nghiệm thực tế.

Theo turkishminute.com, tên lửa Tayfun Block-4 phản ánh chiến lược dài hạn của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường khả năng răn đe khu vực thông qua vũ khí tầm xa chính xác và di động cao.

Với kế hoạch sản xuất hàng loạt từ năm 2026, tên lửa Tayfun Block-4 không chỉ nâng cao năng lực tấn công sâu mà còn gửi đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng tự chủ quốc phòng mạnh mẽ.

Dù vẫn còn nhiều thông số được giữ bí mật, sự xuất hiện của tên lửa Tayfun Block-4 tại SAHA 2026 đã khẳng định vị thế ngày càng tiến bộ của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo hiện đại.

(Theo defence-blog.com, militarnyi.com, turdef.com, turkishminute.com)