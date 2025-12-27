Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, biểu dương tinh thần nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, qua đó lan tỏa cảm hứng vượt khó và phát triển bản thân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, đồng chí, đồng bào và đặc biệt là các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Phó Thủ tướng, ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, những năm qua Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác dân tộc, ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, trong đó có Nghị quyết số 24 của Trung ương về công tác dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chụp ảnh cùng học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021–2030 của Chính phủ xác định phải quan tâm phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi và thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chú trọng. Hệ thống trường, lớp từ mầm non đến phổ thông ngày càng được mở rộng. Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố. Nhiều chính sách hỗ trợ như bữa ăn trưa, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, tín dụng học sinh, sinh viên được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

“Gần đây nhất, cả nước đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng trường học tại 248 xã biên giới, đất liền trên phạm vi cả nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuổi trẻ các dân tộc thiểu số đã kế thừa truyền thống cha anh, phát huy những phẩm chất cao đẹp, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đồng thời ý thức giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều thanh niên đã hăng hái thi đua, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, chuyển đổi số, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiêu biểu là 150 học sinh, sinh viên, thanh niên của 53 dân tộc thiểu số được tuyên dương tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng điểm lại những thành tích nổi bật của 150 đại biểu, trong đó có những em đạt số điểm rất cao như học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; có sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đại học; đặc biệt có 17 em thuộc các dân tộc rất ít người, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên, đạt thành tích xuất sắc.

Chỉ đạo 6 rõ của Phó Thủ tướng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng biểu dương, chúc mừng 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu được vinh danh. Ông khẳng định, các em thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, buôn làng; là niềm tin, hy vọng và tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.



150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phó Thủ tướng khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Về nhiệm vụ thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tập trung cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, bảo đảm hiệu quả, khả thi, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội thông qua; các chương trình mục tiêu, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc; xem xét lựa chọn, cấp học bổng cho một số đại biểu được tuyên dương năm nay đi đào tạo ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương quan tâm hơn nữa đến chính sách đãi ngộ, phát triển, tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số, nhất là tại vùng biên giới, hải đảo; tập trung hoàn thành việc xây dựng 100 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới đất liền theo đúng tiến độ, chất lượng, tinh thần chỉ đạo Kết luận 81 của Bộ Chính trị.

Đối với các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, Phó Thủ tướng mong muốn các em tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin, nghị lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, nuôi dưỡng ý chí vươn lên, hoài bão ước mơ, khát vọng cống hiến, giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, những đức tính, phẩm chất quý báu của dân tộc thiểu số, mai sau trở thành những công dân tốt, có ích, đóng góp cho bản làng, dân tộc, xã hội và đất nước.



