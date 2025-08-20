Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi đến các trường đại học liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Điều chỉnh tăng thêm 4 lần lọc ảo

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Ngoài ra, các trường tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các trường khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Để bảo đảm các trường có thời gian thực hiện các yêu cầu trên, Bộ GD-ĐT sẽ kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống được điều chỉnh cụ thể như sau:

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống.

Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025.

Thời hạn các trường công bố điểm chuẩn vẫn đảm bảo trước 17h ngày 22/8

Trước đó, theo kế hoạch, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào lúc 16h30 ngày 20/8. Từ 17h cùng ngày, các trường có thể công bố điểm chuẩn.

Một số trường dự định sẽ công bố điểm chuẩn ngay cuối giờ chiều nay (20/8) như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại Kinh tế - Luật; Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM...

Tuy nhiên, theo kế hoạch điều chỉnh của Bộ GD-ĐT, việc lọc ảo sẽ thêm 4 lần nữa, sau 6 lần như dự kiến ban đầu. Vì vậy, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Sau thời gian này, các trường đại học mới được công bố điểm chuẩn. Như vậy, các trường chưa thể công bố điểm chuẩn vào chiều hôm nay như kế hoạch ban đầu.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều 20/8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay, Bộ vừa có công văn điều chỉnh kế hoạch lọc ảo trong xét tuyển đại học năm 2025 để rà soát kỹ hơn trước khi công bố. Tuy nhiên, theo ông Sơn, thí sinh yên tâm rằng, theo công văn mới, thời hạn các trường công bố kết quả điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 vẫn đảm bảo trước 17h ngày 22/8.

“Ở văn bản trước, kế hoạch lọc ảo sẽ kết thúc sớm, từ chiều nay 20/8. Nhưng văn bản mới, việc lọc ảo sẽ thêm 4 lần và kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Như vậy, về bản chất, kéo dài thời gian kỹ thuật. Bộ GD-ĐT muốn làm như vậy, để các trường trước khi công bố, cần rà soát kỹ để khi đã công bố thì đảm bảo chính xác. Thời hạn của việc công bố điểm chuẩn không lùi ngày so với kế hoạch ban đầu”, ông Sơn nói.

Trước kế hoạch điều chỉnh của Bộ GD-ĐT, ngay chiều 20/8, PV VietNamNet đã ghi nhận ý kiến từ các trường về thời điểm công bố điểm chuẩn mới nhất.

Đại diện Trường Đại học Công Thương TPHCM, Kinh tế Luật cho biết sẽ lùi thời gian công bố điểm chuẩn tới 22/8, thay vì kế hoạch ban đầu dự kiến vào chiều nay 20/8.

Tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM, PGS.Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo cho biết, điểm chuẩn sẽ được công bố ngày 22/8 thay vì chiều tối nay.

PGS Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo (Trường Đại học Nha Trang) cũng cho biết trường sẽ lùi thời gian công bố điểm chuẩn sang ngày 22/8 thay vì chiều nay 20/8 như kế hoạch trước đó.