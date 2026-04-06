Theo phản ánh của công dân, gia đình đang sử dụng thửa đất do ông cha khai phá từ năm 1960. Sau khi người cha qua đời năm 1997, người con tiếp tục quản lý, sử dụng ổn định. Trên đất hiện có nhà ở và thuộc hạn mức được công nhận.

Hiện nay, khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu, công dân đặt câu hỏi: Thời điểm tính tiền sử dụng đất sẽ được xác định theo thời điểm cha ông khai phá (năm 1960) hay từ khi tiếp tục sử dụng (năm 1997)?

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, thời điểm định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định, đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, là thời điểm người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc người đại diện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

“Căn cứ quy định pháp luật nêu trên thì thời điểm tính tiền sử dụng đất là thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.