Theo phản ánh của công dân, gia đình đang sử dụng thửa đất do ông cha khai phá từ năm 1960. Sau khi người cha qua đời năm 1997, người con tiếp tục quản lý, sử dụng ổn định. Trên đất hiện có nhà ở và thuộc hạn mức được công nhận.
Hiện nay, khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu, công dân đặt câu hỏi: Thời điểm tính tiền sử dụng đất sẽ được xác định theo thời điểm cha ông khai phá (năm 1960) hay từ khi tiếp tục sử dụng (năm 1997)?
Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai năm 2024.
Theo đó, thời điểm định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định, đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, là thời điểm người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc người đại diện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
“Căn cứ quy định pháp luật nêu trên thì thời điểm tính tiền sử dụng đất là thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.
Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.
|
Khoản 1 Điều 155 Luật Đất đai năm 2024 quy định về căn cứ tính tiền sử dụng đất.
Cụ thể gồm: Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất. Giá đất theo quy định tại Điều 159 và Điều 160 của Luật này; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.
Cùng với đó là căn cứ về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất của Nhà nước.
Khoản 3 Điều này quy định về thời điểm định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Theo đó, đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, là thời điểm Nhà nước ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 của Luật này.
Đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, là thời điểm người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc người đại diện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất mà làm thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất.