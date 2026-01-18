Thị trưởng Kiev Klitschko. Ảnh: SOPA Images

Theo RT, ông Klitschko ngày 16/1 cho biết, tình trạng thiếu điện xảy ra khi Nga liên tiếp tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Quan chức này nói: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành phố của chúng ta, trong đợt rét đậm như vậy, phần lớn thành phố không được sưởi ấm và thiếu hụt điện trầm trọng". Ông Klitschko nhắc lại kêu gọi người dân có thể tạm thời di dời hãy rời thủ đô đồng thời lưu ý nhiệt độ dưới 0 độ C đã làm nhu cầu về điện và sưởi ấm tăng mạnh trong khi khả năng sửa chữa nhanh chóng của các đội sửa chữa bị hạn chế.

Ông Klitschko cho biết các hộ gia đình đã chịu cảnh mất điện tới 20 giờ mỗi ngày, trong khi hệ thống sưởi ấm bị cắt ở khoảng 6.000 tòa nhà chung cư. Nhiệt độ ban đêm tại Kiev đã giảm xuống khoảng - 17 độ C, làm trầm trọng thêm áp lực đè lên hệ thống năng lượng của thành phố. Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng trên toàn quốc trong tuần này.

Ảnh: UNN.ua

Một số người chỉ trích đã lên án lời kêu gọi trên, cho rằng người dân không có nơi nào khác để đi và phát biểu của ông Klitschko phản ánh việc chính quyền địa phương thiếu chuẩn bị trong việc quản lý khủng hoảng tại một thành phố có 3 triệu dân.

Tình trạng thiếu điện đã làm bùng lên cuộc tranh cãi công khai mới nhất giữa ông Klitschko và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đầu tuần này, ông Zelensky cho rằng Kiev đang tụt hậu so với các thành phố khác trong việc ứng phó với khủng hoảng năng lượng. Người đứng đầu Ukraine tuyên bố trong một bài phát biểu trước công chúng rằng “rất ít việc đã được thực hiện ở thủ đô” và cần phải có những quyết định khẩn cấp.

Ông Klitschko bác bỏ và tuyên bố những lời chỉ trích như vậy là vô căn cứ. Thị trưởng này khẳng định các đơn vị sửa chữa đang làm việc suốt ngày đêm để khôi phục điện và hệ thống sưởi ấm nhanh nhất có thể.

Trước đó, Moscow cho biết đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm liên quan đến quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của nước này vào các cơ sở điện của Nga và các cuộc tấn công bừa bãi khác.