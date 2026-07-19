Tờ The New York Times và hãng RT đưa tin Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ban lệnh bắt ông Netanyahu vào tháng 11/2024 vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở Dải Gaza, bao gồm gây ra nạn đói như một phương thức tiến hành xung đột và “các hành vi vô nhân đạo khác”.

Ông Mamdani, người cực lực lên án chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, đã cam kết trong chiến dịch tranh cử thị trưởng năm ngoái về việc sẽ bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu nếu nhà lãnh đạo này tới thành phố New York.

Trong một tập của chương trình phát thanh podcast The Interview do The New York Times phát sóng ngày 18/7, ông Mamdani được hỏi liệu ông có còn giữ cam kết này hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel.

“Tôi tin rằng Thủ tướng Netanyahu thuộc về The Hague", ông Mamdani trả lời, đồng thời đề cập đến nơi đặt trụ sở của tòa ICC, cơ quan xét xử các cá nhân bị cáo buộc phạm những tội ác quốc tế nghiêm trọng. “Ông ấy là một tội phạm đã bị Tòa án Hình sự quốc tế truy tố và điều mà mọi người sẽ thấy là đó là quan điểm được rất nhiều người chia sẻ, đơn giản vì những hậu quả mà các hành động của ông ấy đã gây ra trong nhiều năm qua", Thị trưởng New York nói.

Thông thường, đại diện được các nước thành viên Liên Hợp Quốc ủy quyền sẽ hưởng quyền miễn trừ ngoại giao trong các chuyến thăm tới trụ sở của tổ chức này ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Mamdani tiết lộ đang tích cực thảo luận với cơ quan pháp lý của thành phố New York để xem xét các phương án có thể áp dụng. “Bất cứ điều gì luật pháp cho phép tôi làm ở thành phố New York, chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ không tự soạn thảo luật riêng cho mục đích đó", ông Mamdani nhấn mạnh.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cáo buộc ông Mamdani không đối phó với “làn sóng bài Do Thái đang gia tăng”, thay vào đó lại “kích động sự thù địch” nhằm vào Nhà nước Do Thái.

Ông Danon cũng xác nhận việc Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong Tuần lễ cấp cao thường niên diễn ra từ ngày 22 - 28/9, đồng thời khẳng định lập trường của ông Mamdani “sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì”.

Ông Netanyahu tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh gần đây rằng ông không lo ngại về những lời đe dọa bắt giữ của Thị trưởng New York.