Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 19/9 tuyên bố Ankara có thể hỗ trợ Ảrập Xêút về một số nhu cầu kỹ thuật quân sự theo hiệp ước phòng thủ chung Mecca.

"Ảrập Xêút đang phải đối mặt với các cuộc tấn công nghiêm trọng từ Houthi. Tôi nghĩ Riyadh có thể cần hỗ trợ về một số vấn đề kỹ thuật quân sự và chúng tôi không có trở ngại nào trong việc đáp ứng những nhu cầu này. Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan đều có nghĩa vụ đoàn kết theo khuôn khổ hiệp định phòng thủ chung", ông Fidan cho biết.

Ngoại trưởng Fidan nhấn mạnh việc Ảrập Xêút chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột Mỹ - Iran là "không thể chấp nhận", bởi Riyadh không hề có ý định can dự vào vấn đề này. Ông Fidan cũng tiết lộ đã có một số đề xuất mới được gửi tới các bên để hạ nhiệt tình hình ở Trung Đông, nhưng từ chối nêu chi tiết. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần lên án các vụ tập kích của Houthi và yêu cầu lực lượng thân Iran này lập tức chấm dứt tấn công Ảrập Xêút.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: X/@HakanFidan

Trong những tháng gần đây, Houthi đã nhiều lần tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ảrập Xêút, đồng thời tuyên bố nhận trách nhiệm về việc bắn hạ một máy bay chiến đấu của nước này trên bầu trời Yemen.

Hiệp ước phòng thủ chung Mecca được Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan ký kết vào tháng 8, bao gồm điều khoản tương tự Điều 5 của NATO khi quy định rõ bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong 3 nước "sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các bên và dẫn tới phản ứng tập thể".

Về phía Pakistan, Islamabad thừa nhận 3 nước chưa thảo luận về khả năng phản ứng quân sự chung theo hiệp định Mecca trước các cuộc tấn công nhắm vào Ảrập Xêút. Tuy vậy, Pakistan khẳng định sẽ hành động vào thời điểm thích hợp.

Cùng ngày 19/9, ông Fidan xác nhận Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang trao đổi về những "đề xuất sáng tạo" nhằm dỡ bỏ lệnh cấm bán tiêm kích F-35 mà Washington đang áp đặt lên Ankara. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, giới chức nước này đang cân nhắc khả năng nhượng lại hệ thống S-400 của Nga cho một quốc gia Vùng Vịnh để được trở lại chương trình F-35 của Mỹ.