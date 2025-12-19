Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Theo tờ RBC Ukraine, phát biểu trước báo giới tại Brussels, Bỉ ngày 18/12, ông Zelensky nói: "Nếu không nhận được khoản tiền thích hợp vào mùa xuân... mà trong trường hợp hòa bình Ukraine sẽ sử dụng để tái thiết đất nước và trong trường hợp xung đột tiếp diễn Ukraine sẽ sử dụng cho các ưu tiên tiếp theo, chủ yếu là sản xuất UAV...Ukraine sẽ phải giảm đáng kể sản lượng UAV".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Kiev sẽ buộc phải giảm sản lượng UAV chiến đấu giá rẻ, do đó khả năng tấn công tầm xa của họ cũng sẽ bị giảm sút.

Hãng RT đưa tin, Ukraine đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách ước tính lên tới 160 tỷ USD trong 2 năm tới.

Trong các ngày 18 - 19/12, Hội đồng châu Âu nhóm họp tại Brussels, Bỉ và lãnh đạo các quốc gia thành viên EU sẽ quyết định hình thức hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất 2 lựa chọn gồm một khoản vay bồi thường từ tài sản bị đóng băng của Nga hoặc vay chung dựa trên ngân sách EU. Sáng kiến ​​này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản của Nga thông qua hệ thống thanh toán Euroclear. Hungary và Slovakia được dự đoán cũng phản đối sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga.

Bà Leyen cho biết sẽ không rời khỏi cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU nếu không tìm ra giải pháp cho việc tài trợ thêm cho Ukraine.

Trước đó, Nga cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm đoạt tài sản của nước này sẽ cấu thành hành vi trộm cắp và vi phạm luật quốc tế. Nga tuyên bố động thái đó sẽ dẫn tới các biện pháp trả đũa và hành động pháp lý.