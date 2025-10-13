Một cô gái 20 tuổi ở Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) tên là Tiểu Trương mới đây được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cô không coi trọng bệnh tình, vẫn duy trì thói quen uống trà sữa và cà phê mỗi ngày, khiến bệnh nhanh chóng biến chứng thành “bàn chân tiểu đường”. Các ngón chân của cô lở loét, biến dạng và suýt phải cắt bỏ.

Tiểu Trương kể: “Tôi sống nhờ trà sữa và cà phê, có ngày uống đến 4 ly, mà phải là loại thật ngọt. Không có đường thì tôi không uống nổi”. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy đường huyết lúc đói của cô lên đến 15,1 mmol/L - mức cao nguy hiểm.

Bác sĩ Viên Hướng Khoa, Phó Trưởng khoa Mạch máu ngoại vi của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam, cho biết khi xử lý vết thương cho bệnh nhân: “Các ngón chân của người bệnh đã biến dạng hết rồi, chẳng còn giống chân của một cô gái trẻ”. Ông khuyên Tiểu Trương: “Cháu mới 20 tuổi thôi, sau này nhất định phải kiêng khem, ăn ít dầu mỡ, muối và hạn chế đồ uống có đường”.

Các loại đồ uống nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Biến chứng của bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là tình trạng đường trong máu tăng cao kéo dài do cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể gây ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Theo MedlinePlus, biến chứng cấp tính của bệnh tiểu đường gồm:

- Hạ đường huyết: Khi đường máu xuống quá thấp, người bệnh dễ bị run, vã mồ hôi, hoa mắt, thậm chí ngất xỉu.

- Tăng đường huyết nặng: Khi lượng đường quá cao, cơ thể mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều, buồn nôn và có thể mất nước nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Biến chứng mạn tính thường xuất hiện sau thời gian dài đường huyết cao:

- Mắt: Thị lực giảm, mờ mắt, dễ dẫn đến mù lòa.

- Thận: Chức năng lọc kém dần, nguy cơ suy thận.

- Dây thần kinh: Tê, châm chích, đau nhức tay chân, đi lại khó khăn.

- Tim và mạch máu: Dễ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tắc mạch.

- Chân: Vết thương lâu lành, dễ nhiễm trùng, nặng có thể phải cắt bỏ.

Ngoài ra, người mắc tiểu đường còn dễ bị nhiễm trùng, các bệnh về da, răng miệng và rối loạn sinh lý.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh

Để phòng tránh tiểu đường cũng như hạn chế biến chứng, cần duy trì lối sống lành mạnh:

- Có chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế đồ ngọt, chất béo và muối.

- Tập thể dục thường xuyên để kiểm soát cân nặng và đường huyết.

- Dùng thuốc và theo dõi đường máu theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Trường hợp của Tiểu Trương là lời cảnh báo rõ ràng: sở thích dùng đồ uống ngọt nếu lạm dụng có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Việc giữ đường huyết ổn định và thay đổi thói quen ăn uống không chỉ ngăn ngừa bệnh tiểu đường mà còn bảo vệ cơ thể khỏi những biến chứng nguy hiểm như hoại tử chi hay suy thận.