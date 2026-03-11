Đúng 9h sáng 11/3, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, phát lệnh thông tàu qua cầu Ghềnh (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trong giai đoạn đầu, các đoàn tàu được phép chạy qua cầu với tốc độ khoảng 5 km/h. Đồng thời, đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi và gia cố kết cấu nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài cho công trình.

Chuyến tàu hàng H4051 gồm 22 toa, tổng trọng tải 962 tấn, đi qua cầu Ghềnh an toàn, đánh dấu việc khôi phục hoạt động tuyến đường sắt Bắc – Nam sau 5 ngày xảy ra sự cố.

Đoàn tàu di chuyển với vận tốc 5km/h khi qua cầu Ghềnh. Ảnh: Hoàng Anh

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, đúng 9h cùng ngày, tàu hàng H4501 dài khoảng 300m bắt đầu chạy qua cầu Ghềnh theo hướng Bắc - Nam.

CSGT đường thủy đảm bảo an toàn khi tàu di chuyển qua cầu Ghềnh sáng nay. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hiện trường, lãnh đạo VNR cùng đại diện các đơn vị liên quan đã trực tiếp theo dõi quá trình thông tàu.

Theo ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng giám đốc VNR, sau chuyến tàu hàng thử tải thành công, tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 8h40 ngày 11/3 chở 144 hành khách là chuyến tàu khách đầu tiên qua cầu Ghềnh an toàn.

Ngành đường sắt kiểm tra độ lệch của ray tàu sau khi tàu hàng đi qua cầu Ghềnh. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Đặng Sỹ Mạnh phát lệnh thông tàu qua cầu Ghềnh sáng 11/3.

Ra mắt Trung tâm chỉ huy xử lý tình huống khẩn cấp

Cũng trong sáng 11/3, VNR ra mắt Trung tâm chỉ huy xử lý tình huống khẩn cấp, được xem là “bộ não” điều hành công tác ứng phó thiên tai, sự cố vận tải trên toàn hệ thống đường sắt.

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh, việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành đường sắt, giúp nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Trung tâm được đặt tại Hà Nội và kết nối với các đơn vị, địa phương trên toàn hệ thống, cho phép theo dõi, điều hành và xử lý tình huống theo thời gian thực. Từ đây, ngành đường sắt có thể nhanh chóng đưa ra quyết định khi xảy ra các sự cố như tai nạn giao thông đường sắt, thiên tai hay gián đoạn hạ tầng.

Lãnh đạo VNR cho biết, mạng lưới đường sắt Việt Nam trải dài qua nhiều vùng miền với điều kiện địa hình và thời tiết phức tạp. Bên cạnh đó, hệ thống còn tồn tại nhiều điểm giao cắt với đường bộ nên nguy cơ xảy ra sự cố giao thông luôn hiện hữu.

Vì vậy, việc nâng cao năng lực giám sát và điều hành tập trung được đánh giá là yêu cầu cấp thiết.

Theo ông Mạnh, trung tâm không chỉ phục vụ việc xử lý tình huống khẩn cấp mà còn hỗ trợ giám sát hoạt động thường ngày trên toàn mạng lưới. Từ đây có thể theo dõi công tác tuần đường, hoạt động của gác chắn, cũng như tình trạng hạ tầng tại từng vị trí cụ thể.

Hệ thống tích hợp nhiều công nghệ giám sát và điều hành. Trong thời gian tới, VNR sẽ tiếp tục nâng cấp để mở rộng kết nối với các đơn vị liên quan, hoàn thiện quy trình chỉ huy trong công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai trên toàn mạng lưới đường sắt.