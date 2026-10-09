Chiều 9/10, tại Cung Hòa bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Cung Hòa bình, Thủ tướng Hun Manet nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Campuchia. Tiếp đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Hai Thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu hai nước dự lễ đón. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Chính phủ

Ảnh: Chính phủ

Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Chính phủ

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Tại Đài Độc lập - công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, dành phút tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ Campuchia đã hy sinh vì nền độc lập của Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. Ảnh: Chính phủ

Đài Độc lập được xây dựng nhằm đánh dấu sự kiện Campuchia giành lại nền độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp vào ngày 9/11/1953, đồng thời tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và tự do của dân tộc Campuchia. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia.

Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc trước những công lao to lớn của cố Quốc vương đối với đất nước Campuchia cũng như sự tri ân những đóng góp vô giá của cố Quốc vương cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk.Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Ảnh: Chính phủ

Thủ tướng và đoàn cũng đã đến dâng hương, hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Công trình được xây dựng vào cuối thập niên 1980 để ghi nhớ sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp đỡ quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Chùa Tháp.