Theo CBS, Viện Nobel Na Uy ngày 11/1 đã bác bỏ khả năng bà Maria Corina Machado có thể chuyển giao hoặc chia sẻ giải thưởng gần đây của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Điều lệ của Quỹ Nobel nêu rõ rằng quyết định trao giải là cuối cùng, có giá trị vĩnh viễn và không thể kháng nghị. Sau khi một giải Nobel đã được công bố thì không thể bị thu hồi, chia sẻ hay chuyển nhượng cho người khác", Viện Nobel Na Uy nêu rõ.

Viện Nobel Na Uy cũng lưu ý rằng tổ chức này không can thiệp vào những tuyên bố của chủ nhân các giải thưởng sau khi lễ trao tặng kết thúc.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Ảnh: NYT

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi bà Machado - chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025 - tỏ ý muốn nhường lại giải thưởng của mình cho Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News.

"Tôi rất muốn trực tiếp nói với Tổng thống Trump rằng giải thưởng này thuộc về người dân Venezuela, và họ chắc chắn sẽ chia sẻ nó với ông ấy. Những gì ông ấy đã làm mang tính lịch sử", bà Machado cho biết.

Về phần Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ vô cùng vinh dự nếu được bà Machado trao giải trong cuộc gặp dự kiến tại Washington vào tuần tới. "Tôi có nghe nói bà ấy muốn làm vậy, đó sẽ là một vinh dự lớn cho tôi và là một động thái khiến Na Uy không mấy vui vẻ", ông Trump bình luận.

Tuy vậy, Tổng thống Trump lại đánh giá rằng bà Machado không thể nắm giữ vị trí lãnh đạo tại Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt giữ. "Bà ấy là một phụ nữ tốt, nhưng không có đủ sự ủng hộ ở trong nước", ông Trump nói.