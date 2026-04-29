Sáng 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tình hình hoạt động ngân hàng trong những tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhanh, trực tiếp tới điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ; công tác điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với NHNN - từ lãnh đạo NHNN tới các đơn vị trực thuộc - là rất lớn, mà trước hết là cần thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất, hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp.

Thủ tướng chỉ đạo NHNN tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng.

Thủ tướng nêu rõ cần điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số được thực hiện trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới".

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ cũng như vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Về các nhiệm vụ, Thủ tướng chỉ đạo NHNN phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý, trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra. Theo Thủ tướng, điều này đòi hỏi nghệ thuật điều hành.

Việc điều hành chính sách tiền tệ cần chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. NHNN thực hiện các giải pháp điều hành, ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu NHNN phối hợp với Bộ Tài chính trong sửa đổi các quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng mong muốn lãnh đạo NHNN và các đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu điều hành chính sách vĩ mô.

Về thị trường vàng, Thủ tướng lưu ý thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ.

Bài toán cuối cùng là nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo để người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó mà bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh, hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng. Từ đó, chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển" - Thủ tướng phát biểu.

NHNN cũng được yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kết luận số 18 của Trung ương (hoàn thành trong quý 2). NHNN cũng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác thanh tra, giám sát.

Đồng thời, NHNN phải kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.