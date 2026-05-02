Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Trải qua hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hình mẫu thành công về quan hệ hợp tác song phương toàn diện và hiệu quả.

Những thành quả to lớn của quan hệ hai nước ngày hôm nay là kết quả sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ song phương, trong đó có vai trò quan trọng của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Huân chương Mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt.

Sau khi nghe Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam công bố quyết định của Nhà vua, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi đã trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự khi cùng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận Huân chương do Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản trao tặng.

Nhấn mạnh Nhật Bản là người bạn tin cậy, chân thành và đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết trong suốt thời gian đảm nhận các trọng trách của Đảng và Nhà nước, ông luôn coi việc vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu

Ông nhắc lại dấu mốc khi thăm chính thức Nhật Bản vào năm 2009 đã cùng Thủ tướng Taro Aso ra Tuyên bố chung, thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”.

Trong khi đó, trên cương vị Thủ tướng Việt Nam giai đoạn 2006-2016, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành nhiều tâm huyết, chỉ đạo sâu sát để cụ thể hóa các cam kết, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các trụ cột, từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng các đại biểu chụp ảnh chung

Vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả mới.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Trước đó, vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, với việc Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giữ vị trí Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông báo việc Quốc hội Việt Nam khóa 16 sẽ sớm kiện toàn lại các nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước, trong đó Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản luôn giữ vai trò rất quan trọng.

Ông khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Thủ tướng Takaichi đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định hai Chính phủ về phát triển Trường Đại học Việt Nhật và Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu cho công nghệ Nhật Bản trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Với việc hai nước sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và chuyển đổi số, công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh.

Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng; dành ưu tiên cao về hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao với Việt Nam thời gian tới như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ vũ trụ.

Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản tại các Diễn đàn nghị viện đa phương

Chia sẻ về hợp tác với Nhật Bản ở Cần Thơ thông qua xây dựng cầu Cần Thơ, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy hợp tác địa phương, nhân dân hai nước.

Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Nhật Bản cho người Việt Nam tại Nhật Bản cũng như giải quyết các vấn đề lãnh sự liên quan đến người Việt Nam tại Nhật Bản. Thủ tướng Takaichi mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.