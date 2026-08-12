Công điện nêu rõ việc đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy khu vực phía Nam phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hiện nay, tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đang triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, được chia thành 21 dự án thành phần (DATP), Bộ Xây dựng chủ quản 3 DATP, các địa phương chủ quản 18 DATP. Trong đó có 16 DATP đang triển khai thi công, 3 DATP đang lựa chọn nhà đầu tư và 2 DATP đang thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tuy nhiên đến nay, một số dự án còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc hoặc có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng khối lượng còn lại lớn, cần rất nỗ lực mới có thể đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, TPHCM, TP Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án còn vướng mặt bằng là: Vành đai 4 TPHCM, TPHCM - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài, Gia Nghĩa - Chơn Thành, TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các công trình, dự án theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, các địa phương phải quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng; bảo đảm nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân.

Công trường nút giao đường Vành đai 3 TPHCM hồi năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố TPHCM, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, đặc biệt dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu.

Các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định.

Về công tác triển khai thi công, Thủ tướng yêu cầu các địa phương là cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 như Vành đai 3 TPHCM, Cao Lãnh - An Hữu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; dự án đã khởi công nhưng tiến độ còn chưa đáp ứng yêu cầu như TPHCM - Chơn Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành; dự án mới khởi công như TPHCM - Mộc Bài.

Thủ tướng lưu ý chủ động rà soát, cập nhật tiến độ chi tiết các hạng mục phù hợp thực tế hiện trường, thời tiết, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án; huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực xe máy, thiết bị, đầy đủ dây chuyền thi công, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành các dự án đúng kế hoạch.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong cả vòng đời dự án, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Ưu tiên mở rộng cao tốc quy mô 2 làn xe thành cao tốc quy mô hoàn chỉnh

Cũng trong hôm nay, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển hệ thống đường bộ cao tốc theo đúng Kết luận số 18 của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng thường trực thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc ưu tiên đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe thành cao tốc quy mô hoàn chỉnh theo quy chuẩn, quy hoạch.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương có liên quan rà soát, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thực hiện theo quy định.

Với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương là cơ quan chủ quản dự án chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan căn cứ nhu cầu vận tải, nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng, nâng cấp một số đoạn tuyến bảo đảm quy chuẩn, quy hoạch; không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho các dự án có khả năng huy động được nguồn vốn tư nhân.

Bộ Xây dựng tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, làm cơ sở xác định cụ thể nhu cầu vận tải, phạm vi, quy mô, hiệu quả kinh tế - xã hội, phương án tổ chức thực hiện; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.