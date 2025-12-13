Thông tin từ VNPT, với việc trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam triển khai tính năng giao dịch quốc tế cùng Visa, VNPT Money đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình thúc đẩy tài chính số và mở rộng khả năng thanh toán xuyên biên giới cho người tiêu dùng, góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Ở giai đoạn đầu, tính năng giao dịch quốc tế hỗ trợ phương thức quét mã QR - Scan to Pay, giúp người dùng thanh toán tức thì tại các điểm chấp nhận QR của Visa tại Việt Nam và nhiều quốc gia. Những phương thức khác như thanh toán chạm - Tap to Pay và thanh toán trực tuyến - eCommerce dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2026.

Việc bổ sung tính năng giao dịch quốc tế không chỉ mang đến sự thuận tiện mà còn đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu của Visa, giúp người dùng VNPT Money có trải nghiệm thanh toán thống nhất dù ở trong hay ngoài nước.

Tính năng mới đặc biệt hữu ích với người Việt đi du lịch, công tác hay học tập ở nước ngoài nhờ tính nhanh chóng, minh bạch và dễ sử dụng. Người dùng có thể thanh toán tại bất kỳ điểm chấp nhận Visa nào mà không mất phí đăng ký, không phí chuyển đổi ngoại tệ, không phụ phí hay phí thường niên. Tỷ giá được công bố rõ ràng, cạnh tranh, giúp người dùng kiểm soát chi tiêu dễ dàng hơn. Chỉ với một tài khoản VNPT Money, người dùng có thể thanh toán ở mọi nơi trong mạng lưới chấp nhận của Visa trên toàn cầu, đồng thời hưởng trải nghiệm xuyên suốt giữa thị trường nội địa và quốc tế.

Việc ra mắt tính năng giao dịch quốc tế còn thể hiện cam kết của Visa và VNPT Money trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính số, từ đó thúc đẩy kinh tế số, thương mại điện tử và du lịch quốc tế. Giải pháp mới cũng góp phần hỗ trợ lộ trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới một xã hội thanh toán không tiền mặt.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ: “Bằng việc mang đến cho người tiêu dùng những phương thức thanh toán liền mạch, an toàn và được kết nối với mạng lưới toàn cầu, chúng tôi mong muốn tiếp thêm động lực cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hợp tác giữa Visa và VNPT Money giúp mọi người dân, từ thành thị đến nông thôn, có thể tiếp cận và tin tưởng sử dụng các giải pháp thanh toán số, đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày”.

Theo ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm VNPT FinTech, việc triển khai tính năng giao dịch quốc tế qua Visa Pay là một bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thanh toán số của VNPT Money.

“Chúng tôi mong muốn người Việt, dù đi du lịch, công tác hay du học, đều có thể sử dụng chính ví điện tử quen thuộc để thanh toán tại bất kỳ đâu trên thế giới, một cách an toàn, minh bạch và thuận tiện. Tính năng này thể hiện rõ định hướng của VNPT Money trở thành nền tảng thanh toán số toàn diện, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia”, ông Nguyễn Đăng Thắng cho hay.

Là nền tảng tài chính số thuộc tập đoàn VNPT, VNPT Money hiện đang cung cấp giải pháp thanh toán và dịch vụ tài chính số cho hàng triệu người dùng trên toàn quốc. Kể từ khi chính thức triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money từ tháng 11/2021, danh mục dịch vụ đã từng bước được mở rộng từ thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, viễn thông đến các giải pháp tài chính số tiên tiến.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money của VNPT là gần 2,3 triệu.

Theo báo cáo ngày 19/11/2025 của Ngân hàng Nhà nước về tình hình thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money, đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money của VNPT là gần 2,3 triệu, trong đó có hơn 1,52 triệu tài khoản ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, chiếm 66,48% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Cũng tính đến cuối tháng 9/2025, VNPT đã thiết lập được 3.386 điểm kinh doanh, trong đó số lượng điểm kinh doanh thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là 2.098 điểm, chiếm 61,94%. Tất cả các điểm kinh doanh của VNPT là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông khác do VNPT ký hợp đồng ủy quyền.

Song song đó, VNPT đã thiết lập được 94.354 đơn vị chấp nhận thanh toán bằng Mobile Money, trong đó chủ yếu là những đơn vị cung ứng dịch vụ thiết yếu như điện, thu phí không dùng, viễn thông và các đơn vị cung ứng dịch vụ công thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia... Tổng số lượng giao dịch thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ tại đơn vị chấp nhận thanh toán bằng dịch vụ Mobile Money của VNPT từ khi triển khai thí điểm đến cuối tháng 9/2025 đạt khoảng 5 triệu giao dịch với giá trị giao dịch đạt hơn 765 tỷ đồng.

Thống kê cũng cho thấy, tổng số lượng giao dịch qua tài khoản Mobile Money của VNPT từ khi triển khai thực hiện thí điểm đến cuối tháng 9/2025 bao gồm cả giao dịch nạp/ rút chuyển tiền thanh toán là hơn 10,9 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch khoảng 2.693 tỷ đồng.