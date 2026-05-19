Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh trong quá trình công tác, cống hiến; công nhận một cách xứng đáng cho những nỗ lực, thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương.

Trên mỗi cương vị công tác, ông luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Ông đã kinh qua các cương vị: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Tư lệnh Quân khu 4; Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 14, 16; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới. Điều này đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng nhiều việc hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn.

Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao; cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh bày tỏ niềm vinh dự, xúc động được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, huân chương này không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân, mà trước hết là sự ghi nhận đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng đội, các cơ quan, đơn vị và địa phương nơi Phó Chủ tịch Quốc hội đã từng công tác, rèn luyện và trưởng thành trong suốt chặng đường nhiều năm qua.

Ảnh: QH

Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng tập thể lãnh đạo Quốc hội đã luôn quan tâm, tin tưởng, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.