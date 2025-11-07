Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo hãng tin Al Jazeera, 2 nghị sĩ Cộng hòa ngày 6/11 đã cùng các nghị sĩ của đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật hạn chế quyền của Tổng thống Trump, nhưng sự ủng hộ của họ không đủ để văn bản pháp lý này được thông qua. Kết quả là dự luật không qua được cửa của Thượng viện Mỹ, với tỷ lệ 51 phiếu chống, 49 phiếu ủng hộ.

Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực ngoài khơi Venezuela và tổ chức nhiều cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở vùng biển quốc tế, ngoài khơi Venezuela và Colombia, làm ít nhất 65 người thiệt mạng. Mỹ cáo buộc các con tàu bị nước này nhắm tới đang vận chuyển ma túy.

Hiện có nhiều lo ngại rằng ông Trump sẽ phát động một cuộc tấn công vào Venezuela sau khi Mỹ đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ cùng tàu ngầm hạt nhân và một nhóm tàu chiến hộ tống tàu sân bay USS Gerald Ford tới khu vực ngoài khơi Venezuela. Washington cáo buộc Tổng thống Venezuela Maduro buôn bán ma túy và ông Trump đã đưa ra những tín hiệu trái ngược về việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Venezuela.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, chỉ 18% người dân Mỹ ủng hộ việc sử dụng vũ lực một cách hạn chế với Venezuela. Nghiên cứu của tổ chức YouGov cũng hé lộ, 74% người dân Mỹ tin tổng thống không nên được phép thực hiện các cuộc tấn công quân sự ở nước ngoài mà không có sự chấp thuận của quốc hội.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa lại đồng tình với quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump về nỗ lực cắt đứt dòng chảy ma túy vào nước này. Trong một bài phát biểu mới đây, Thượng nghị sĩ Jim Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thuộc đảng Cộng hòa nhấn mạnh: "Tổng thống Trump đã có hành động quyết đoán để bảo vệ hàng nghìn người Mỹ khỏi ma túy gây chết người".