Hội nghị Kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội với các đối tác nước ngoài nhằm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vừa diễn ra sáng 13/11 tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, thành viên Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội (HAMI) và Hiệp hội Thương mại xuất nhập khẩu Nhật Bản - Toàn cầu (GTN).

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Đình Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại – Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Triển khai Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội, Sở Công Thương đã kết nối với một số đối tác Nhật Bản. Hiện cũng đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực của Việt Nam tham gia hỗ trợ đối tác Nhật Bản.

“Hội nghị lần này nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại để đưa thêm nhiều sản phẩm thương hiệu Việt trong mảng sản phẩm công nghiệp chủ lực sang thị trường Nhật Bản - một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng vô cùng khắt khe”, ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội (HAMI) tự hào chia sẻ thông tin về tiềm năng của các doanh nghiệp hội viên.

Cụ thể, HAMI quy tụ hơn 100 hội viên, trong đó có nhiều Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đang đóng góp tới 35% tổng giá trị sản xuất, sản lượng công nghiệp của Thủ đô. Doanh thu trung bình hàng năm của các doanh nghiệp HAMI đạt khoảng 8 tỷ USD.

Nhiều hội viên HAMI đã xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ… Đặc biệt, có doanh nghiệp vươn lên tầm cỡ thế giới như Viconstone – Thương hiệu quốc gia Việt Nam nhiều năm liền, đang giữ vị trí số 2 thế giới về sản xuất đá nhân tạo.

Phó Chủ tịch HAMI bày tỏ mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp hội viên có thể tăng cường kết nối và mở rộng thị trường sang Nhật Bản.

“Mong đối tác Nhật hỗ trợ các hội viên HAMI cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hơn chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó cũng mong có thêm sự tư vấn, chuyển giao công nghệ mới từ phía Nhật Bản để doanh nghiệp Việt phát triển bền vững theo các tiêu chí xanh và thông minh”, ông Cường gửi gắm kỳ vọng.

Thực tế nhiều năm gần đây, hàng hóa Việt Nam đang dần khẳng định vị thế tại thị trường Nhật Bản.

Ông Ishida Ken, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại xuất nhập khẩu Nhật Bản - Toàn cầu (GTN) cho hay, ông và các cộng sự đang nhập khẩu gần 200 loại sản phẩm từ Việt Nam sang Nhật, gồm nông sản, thủy hải sản như vải, thanh long, mít, nhãn, dứa, xoài Cát Chu, sả, nước dừa tươi, hạt điều, hạt tiêu… Thậm chí, nhiều mặt hàng đòi hỏi kiểm dịch rất khó như bún, phở, cà phê, mì, miến… cũng đã được doanh nghiệp Việt xuất khẩu thành công sang Nhật. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm, thương hiệu Việt trong lĩnh vực công nghiệp vẫn còn khiêm tốn.

“Hội nghị lần này chính là cơ hội lớn để HAMI và GTN cùng nhau khai phá tiềm năng, gia tăng cơ hội xuất khẩu sang thị trường Nhật cho doanh nghiệp công nghiệp Việt”, ông Ken nhận định.

Hội nghị Kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội với các đối tác nước ngoài là hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ - Triển lãm Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội diễn ra từ 12-15/11 tại Hà Nội với chủ đề “Kết nối công nghệ – Kiến tạo tương lai”.

Tham gia Hội chợ - Triển lãm Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2025 có khá nhiều Thương hiệu quốc gia Việt Nam như Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang, Tổng Công ty May 10 – Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse, Tổng Công ty Viglacera – Công ty Cổ phần…

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức Hội chợ - Triển lãm Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội, sáng 15/11 tới sẽ diễn ra Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu Sản phẩm Công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.