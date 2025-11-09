Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (9/11), vị trí tâm bão Fung-Wong (Phượng Hoàng) trên vùng biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong những giờ tới, cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên, có khả năng đạt cấp siêu bão trong hôm nay.

Bão Fung-Wong khả năng đạt cấp 16 (cấp siêu bão) trong vài giờ tới. Nguồn: NCHMF

Khi tiến gần vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippines), do gặp điều kiện môi trường không thuận lợi, bão nhiều khả năng sẽ suy giảm cường độ.

Khoảng sáng mai (10/11), bão Fung-Wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Đến 7h ngày mai, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Lúc này, cường độ bão giảm còn cấp 13, giật cấp 16.

24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng, di chuyển chậm lại, còn 10-15 km/h. Đến 7h ngày 11/11, tâm bão vẫn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ duy trì cấp 13, giật cấp 16.

Trong 24 giờ sau đó, bão Fung-Wong liên tục đổi hướng từ Tây Tây Bắc sang Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Đến 7h ngày 12/11, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Theo các chuyên gia, khi vào Biển Đông, bão Fung-Wong bị tác động bởi một số yếu tố dẫn đến quỹ đạo đổi hướng liên tục và ra khỏi Biển Đông.

Như vậy, dự báo, bão Fung-Wong ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Sóng biển có thể cao đến 10m

Do ảnh hưởng của bão Fung-Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.