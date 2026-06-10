Báo Mỹ nêu nguyên nhân trực thăng AH-64 rơi gần eo biển Hormuz Trực thăng AH-64. Ảnh: Boeing Kênh CBS News dẫn nguồn tin cho biết nguyên nhân trực thăng AH-64 của Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz hôm 8/6 do va chạm với UAV cảm tử Shahed-136 của Iran. Vụ việc khiến Mỹ tức giận, phát động chiến dịch không kích tự vệ đêm 9/6 vào loạt mục tiêu ở miền nam Iran, gồm các trạm radar của quân đội nước này. Sáng 10/6, IRGC tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV vào các mục tiêu Mỹ trong khu vực để đáp trả.

Hé lộ phương tiện giải cứu phi công Mỹ trong vụ trực thăng Apache rơi Trang tin tức quân sự TWZ dẫn xác nhận từ CENTCOM cho biết USV Corsair đã giải cứu thành công 2 phi công của trực thăng Apache bị rơi gần eo biển Hormuz hôm 8/6. Trực thăng này gặp nạn do va chạm với UAV cảm tử Iran. Tổng thống Donald Trump khẳng định đây là vụ tấn công và ra lệnh không kích đáp trả. USV Corsair là phương tiện giải cứu 2 phi công Mỹ trong vụ rơi trực thăng Apache. Ảnh: Saronic USV Corsair do Lực lượng Đặc nhiệm số 59 vận hành đã tìm kiếm, đưa 2 phi công lên tàu rồi chuyển sang trực thăng cứu hộ. Corsair do công ty Saronic chế tạo, dài 7,3m, vận tốc 65 km/h, tầm hoạt động 1.850km và vận hành tự động. Việc dùng USV giải cứu mở ra hướng tiếp cận mới cho cứu hộ biển tương lai.

Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông, công bố video bắn hạ UAV MQ-9 Ngày 10/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo tấn công hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain nhằm đáp trả việc Washington không kích tổ hợp phòng không của Iran quanh eo biển Hormuz. IRGC đã phóng tên lửa tầm xa Kheibar Shekan vào bốn mục tiêu quan trọng, bao gồm một nhà chứa tiêm kích F-35 tại Jordan. Iran phóng tên lửa nhắm vào nhiều căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: WANA Phía Jordan tuyên bố bắn hạ 5 tên lửa và không có thiệt hại, trong khi Bahrain và Kuwait ban hành cảnh báo không kích. Theo New York Times, gần như toàn bộ tên lửa của Iran đã bị đánh chặn. Cùng ngày, IRGC công bố video bắn rơi UAV MQ-9 của Mỹ đang hoạt động trên không phận thuộc tỉnh Bushehr.