Chủ tịch Tập Cận Bình được Triều Tiên đón tiếp trọng thể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng phu nhân đã trực tiếp đón tiếp nồng nhiệt tại sân bay. Lễ đón chính thức diễn ra hoành tráng tại Quảng trường Kim Nhật Thành với đội kỵ binh, duyệt đội danh dự và bắn 21 phát đại bác. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm của ông Tập nhằm khẳng định mối quan hệ lịch sử bền chặt. Qua đó, Bắc Kinh chứng minh Trung Quốc vẫn là huyết mạch kinh tế và đối tác ngoại giao quan trọng nhất của Triều Tiên. Ông Tập cũng khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước là không thể phá vỡ.

Căng thẳng Iran-Israel lại leo thang Ngày 7/6, Iran phóng 10 tên lửa đạn đạo tập kích căn cứ Israel để đáp trả vụ tấn công ở Beirut, nhưng bị IDF đánh chặn hoàn toàn. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các bên ngừng bắn để quay lại bàn đàm phán, đồng thời khẳng định duy trì 50.000 quân tại Trung Đông để ổn định khu vực. Sáng 8/6, Israel không kích nhiều mục tiêu quân sự tại thủ đô Tehran và các thành phố lớn của Iran. Đây là đòn trả đũa việc Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ Ramat David vào ngày 7/6 trước đó. Dù vụ tập kích của Iran không gây thương vong cho dân thường, Israel vẫn quyết định tung đòn đáp trả. Chiến đấu cơ Israel xuất kích. Ảnh: IDF

Ukraine và châu Âu đưa ra điều kiện chấm dứt xung đột Ngày 7/6 tại London, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức ra tuyên bố chung gồm 5 điều kiện cốt lõi để kết thúc xung đột với Nga. Kiev cũng thông báo đã nhờ tỷ phú Abramovich chuyển lời tới Điện Kremlin, bày tỏ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin tại một nước thứ ba. Tổng thống Ukraine Zelensky (thứ 2 từ bên trái) và các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức. Ảnh: X/@ZelenskyyUa Trên chiến trường, tin tức từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Shevchenko ở Kharkiv. Phía Nga khẳng định đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.275 binh lính Ukraine, đồng thời phá hủy nhiều hạ tầng năng lượng và đánh chặn khoảng 500 UAV của đối phương.