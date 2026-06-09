Tại cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình nhất trí mở ra kỷ nguyên mới , tăng cường hợp tác toàn diện và phối hợp bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc cam kết luôn ủng hộ Triều Tiên bất chấp biến động quốc tế. Chuyến đi mang ý nghĩa lớn nhân kỷ niệm 65 năm hiệp ước hữu nghị song phương.

Trực thăng tấn công Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

Một trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz vào ngày 8/6, giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang. Hai phi công đều an toàn và nguyên nhân đang được điều tra. Vụ việc nâng tổng số máy bay quân sự Mỹ bị mất tại Trung Đông từ đầu chiến dịch quân sự chống Iran lên ít nhất 42 chiếc các loại.

Trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ. Ảnh: CENTCOM

AH-64 Apache là dòng trực thăng tấn công nổi tiếng của Mỹ, dài 17,8m và đạt vận tốc tối đa 293 km/h. Được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ oanh tạc, dòng trực thăng này có khả năng mang theo pháo tự động 30mm cùng tối đa 16 tên lửa chống tăng Hellfire và 2 cụm rocket Hydra để hủy diệt mục tiêu.