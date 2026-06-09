Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên bất chấp biến động quốc tế
Tại cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình nhất trí mở ra kỷ nguyên mới, tăng cường hợp tác toàn diện và phối hợp bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc cam kết luôn ủng hộ Triều Tiên bất chấp biến động quốc tế. Chuyến đi mang ý nghĩa lớn nhân kỷ niệm 65 năm hiệp ước hữu nghị song phương.
Trực thăng tấn công Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz
Một trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz vào ngày 8/6, giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang. Hai phi công đều an toàn và nguyên nhân đang được điều tra. Vụ việc nâng tổng số máy bay quân sự Mỹ bị mất tại Trung Đông từ đầu chiến dịch quân sự chống Iran lên ít nhất 42 chiếc các loại.
AH-64 Apache là dòng trực thăng tấn công nổi tiếng của Mỹ, dài 17,8m và đạt vận tốc tối đa 293 km/h. Được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ oanh tạc, dòng trực thăng này có khả năng mang theo pháo tự động 30mm cùng tối đa 16 tên lửa chống tăng Hellfire và 2 cụm rocket Hydra để hủy diệt mục tiêu.
Mỹ tìm kiếm thỏa thuận với Iran bất chấp lập trường của Israel
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận hạt nhân lâu dài với Iran vì lợi ích quốc gia, bất chấp lập trường của Israel. Ông nhấn mạnh Tổng thống Trump có định hướng rõ ràng và cam kết sẽ không để quân đội Mỹ bị sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài như ở Iraq hay Afghanistan.
Pháp và Đức từ bỏ dự án tiêm kích châu Âu
Dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới (FCAS) trị giá 100 tỷ USD của Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã chính thức đổ vỡ. Nguyên nhân bắt nguồn từ những bất đồng không thể giải quyết giữa hai tập đoàn quốc phòng lớn là Dassault Aviation và Airbus.
Trước tin tức dự án bị hủy, lãnh đạo Pháp và Đức rất tiếc nuối và coi đây là đòn giáng vào quốc phòng chung. Dù vậy, giới chức châu Âu khẳng định hợp tác quân sự vẫn là then chốt và các dự án tương lai cần có cơ chế bình đẳng hơn.