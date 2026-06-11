Mỹ tiếp tục không kích Iran, căng thẳng Hormuz leo thang Tối 10/6, CENTCOM thông báo không kích mới nhắm vào Iran để đáp trả các hành động mà Mỹ gọi là phi lý của Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố sẵn sàng giáng đòn mạnh vào các cơ sở then chốt nếu Iran không chịu thực hiện một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tiêm kích của Mỹ chuẩn bị không kích mục tiêu ở Iran. Ảnh: CENTCOM Sau các đợt không kích gây nhiều vụ nổ tại nước mình, Iran đã phóng UAV tấn công chiến hạm Mỹ và ra lệnh đóng cửa tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, Nga bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế.

Iran tấn công tàu hàng, cảnh báo biến khu vực thành "địa ngục" Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thông báo đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và sẽ nhắm bắn tàu thuyền cố tình đi qua. IRGC sau đó đã hạn chế đi lại và tập kích 18 mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Iran cảnh báo biến khu vực thành "địa ngục" và bác bỏ các phát biểu từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. Iran tuyên bố bắn vào 2 tàu chở dầu cố vượt eo Hormuz trái phép. Ảnh: WANA Trong khi đó, CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã hoàn thành ngày tấn công thứ hai vào Iran. Thủy quân lục chiến, không quân và hải quân Mỹ đã dùng đạn chính xác đánh trúng các hệ thống liên lạc, giám sát quân sự và địa điểm phòng không của Iran để bảo vệ lực lượng Mỹ cùng tàu thương mại.

Tổng thống Putin ra chỉ thị mới sau không kích của Ukraine Theo Zvezda, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/6 đã yêu cầu quân đội, tình báo và cơ quan thực thi pháp luật tăng cường các biện pháp chống khủng bố cùng an ninh tại tất cả hạ tầng dân sự, xã hội và giáo dục trên khắp nước Nga. Quyết định được đưa ra sau vụ tấn công nhắm vào ký túc xá sinh viên ở Starobelsk, trong bối cảnh Ukraine liên tục không kích sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo tập kích nhà máy quân sự VNIIR-Progress và nhà máy lọc dầu Kuibyshev nhằm gián đoạn sản xuất quân sự và năng lượng của đối thủ. Phía Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã đánh chặn 14 bom dẫn đường, 4 tên lửa Flamingo và 766 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua.