Theo đài RT, Nga sẽ bầu ra một hạ viện (Duma quốc gia) mới trong sự kiện được Tổng thống Putin mô tả là cuộc bỏ phiếu then chốt, sẽ "định hình tương lai” của nước này.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Đây sẽ là cuộc bỏ phiếu quốc hội đầu tiên do Nga tổ chức trong bối cảnh chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Trước đó, vào năm 2024, Nga đã tổ chức bầu cử tổng thống giữa xung đột và ông Putin đã giành chiến thắng áp đảo với 88% số phiếu ủng hộ.

"Chúng ta biết nước Nga đang chiến đấu vì điều gì", Tổng thống Putin phát biểu trong thông điệp do Điện Kremlin công bố hôm 16/9. Ông nói thêm rằng mỗi người "hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước đang góp phần đưa chiến thắng đó đến gần hơn", đồng thời gọi việc bỏ phiếu là "hành động thể hiện trách nhiệm và sự đóng góp vào việc củng cố đất nước".

Ông Putin khẳng định cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ quyết định ai là người đại diện cho người dân Nga tại quốc hội liên bang trong 5 năm tới. Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh "tiếng nói của mỗi cử tri đều quan trọng" và bày tỏ tin tưởng rằng "những ứng cử viên xứng đáng, có năng lực nhất" sẽ giành chiến thắng.

Tổng thống Nga cũng ca ngợi những binh sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến, gọi "lòng dũng cảm và sự tận hiến" của họ là tấm gương sáng cho toàn thể đất nước.

Cuộc bầu cử quốc hội Nga năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18 - 20/9, với sự tham gia tranh cử của 10 đảng phái cho 450 ghế tại Duma quốc gia.

Hồi tháng 7, ông Putin từng cáo buộc Kiev tìm cách gây bất ổn cho xã hội Nga thông qua các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của nước láng giềng. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng chiến lược của Ukraine sẽ thất bại vì sự kiên cường của nền kinh tế, hệ thống năng lượng và người dân Nga.