Ông Trump tuyên bố "nghiền nát kinh tế" Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phát động chiến dịch kinh tế khốc liệt chưa từng có nhằm gia tăng áp lực tài chính lên Iran trong bối cảnh đàm phán bế tắc. Dù chưa nêu chi tiết, ông Trump cảnh báo hậu quả kinh tế đối với bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Iran thông qua buôn lậu dầu, hoán đổi tiền tệ hay chuyển tiền mặt.

Lãnh đạo Nhà Trắng kêu gọi các đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Tehran. Dù đưa ra cảnh báo trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, ông Trump trước đó vẫn đánh giá tình hình khả quan và cho rằng đàm phán có thể được nối lại vào thời điểm thích hợp. Phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố này.

Tổng thống Ukraine sa thải trợ lý cấp cao vì bê bối tham nhũng

Bà Irina Mudraya. Ảnh: Picture alliance/ZUMA PRESS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định cách chức Phó chánh Văn phòng tổng thống Irina Mudraya sau khi nhà riêng của bà bị NABU và SAPO khám xét. Bà Mudraya cùng một số nghị sĩ bị nghi liên quan đến tổ chức tội phạm đã rửa 3,3 triệu USD qua các công ty "ma" để nộp tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko trong vụ án Energoatom.

Theo các tin tức từ cơ quan điều tra, vụ bê bối này còn hé lộ nhiều đoạn ghi âm gây chấn động về việc tổ chức và kiểm soát tham nhũng thay vì đấu tranh chống lại nó. Đây tiếp tục là một đòn đau đánh vào nỗ lực cải thiện hình ảnh của chính quyền Kiev, trong bối cảnh tình trạng tham nhũng tràn lan bị xem là rào cản lớn đối với tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Em gái ông Kim Jong Un hoài nghi tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên trong Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vào tháng 6/2019. Ảnh: Dong-A Ilbo

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang lên kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào cuối năm nay, có thể nhân chuyến tham dự hội nghị APEC tại Trung Quốc. Ông Trump khẳng định hai bên đang đàm phán bí mật và tiết lộ Triều Tiên sở hữu 57 vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này đưa ra ngay sau khi Mỹ quyết định thu hẹp quy mô tập trận với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên - lên tiếng bày tỏ hoài nghi và khẳng định không biết gì về các cuộc liên lạc này. Bà nhấn mạnh Mỹ vẫn là kẻ thù do tiếp tục các hoạt động quân sự thù địch, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ Tổng thống Ukraine về việc Bình Nhưỡng có kế hoạch gửi hàng chục nghìn binh sĩ tham chiến cùng Nga.

NATO tập trận không quân quy mô lớn gần Kaliningrad của Nga

Máy bay giám sát/cảnh báo sớm E-3A Sentry. Ảnh: NATO

Ngày 18/8, NATO tổ chức đợt tập trận không quân quy mô lớn tại khu vực đông bắc Ba Lan, gần vùng Kaliningrad của Nga. Sự kiện huy động từ 25 đến 50 máy bay, bao gồm tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm và tiếp nhiên liệu từ Mỹ, Na Uy. NATO khẳng định cuộc diễn tập do liên minh điều phối nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến đường không giữa các đồng minh.

Hoạt động này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin về "Khái niệm tác chiến trên bộ của NATO", trong đó đề cập các đòn tấn công tiềm tàng vào hệ thống phòng không tại Kaliningrad để ứng phó rủi ro từ Nga. Thời gian qua, liên minh quân sự này đã liên tục gia tăng các đợt tập trận quanh hành lang Suwalki - dải đất chiến lược nối liền Ba Lan với Lithuania.