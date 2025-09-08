Theo Kyiv Independent, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 7/9 đã đưa ra báo cáo cập nhật về tình hình giao tranh ở Pokrovsk - "điểm nóng" tại vùng Donetsk.

"Trong tháng 8, chúng ta đã giành lại được 26 km2 lãnh thổ ở các khu vực xung quanh Pokrovsk, trong khi chỉ mất 5km2 vào tay đối thủ. Đến đầu tháng 9, Trung đoàn Đột kích 425 cũng giành quyền kiểm soát 2 khu định cư gần Pokrovsk là Novoekonomichne và Udachne", ông Syrsky cho biết.

Tuy vậy, Tư lệnh Syrsky cũng thừa nhận tình hình ở mặt trận này vẫn vô cùng căng thẳng, khi Nga vẫn đang triển khai một lượng lớn binh lính và khí tài nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine.

"Trục Pokrovsk vẫn là một trong những hướng khó khăn nhất. Tuần qua, các đơn vị của chúng ta đã đẩy lùi khoảng 350 cuộc tấn công của đối phương", ông Syrsky nói thêm.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: RBC

Nga phủ nhận tập kích tòa nhà chính phủ ở Kiev

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/9 tuyên bố rằng quân đội nước này đã thực hiện một chiến dịch không kích nhắm vào một cơ sở lắp ráp UAV và một doanh nghiệp công nghiệp ở Kiev, không có tòa nhà khác nào bị nhắm đến trong 24h qua.

"Rạng sáng ngày 7/9, lực lượng vũ trang Nga đã không kích các mục tiêu quân sự bên phía Ukraine, bao gồm cơ sở công nghiệp Kiev-67 ở phía tây Kiev và căn cứ hậu cần STS-Group ở phía nam Kiev. Toàn bộ mục tiêu chỉ định đã bị đánh sập, không còn cơ sở nào khác ở Kiev bị tấn công", phía Nga cho biết.

Trước đó, giới chức Ukraine cáo buộc UAV của Nga đã đánh trúng tòa nhà chính phủ gần Quảng trường Độc lập ở Kiev, khiến các tầng trên bị cháy. Trong ngày 7/9, lực lượng phòng không của Kiev cũng đánh chặn được 751 UAV do Moscow triển khai.

Mỹ xem xét gia tăng trừng phạt Nga

Theo Pravda, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 tuyên bố rằng ông đã có kế hoạch cho giai đoạn mới của lệnh trừng phạt Nga, nhưng không tiết lộ cụ thể nội dung và lộ trình thực hiện.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Washington đang xem xét việc phối hợp với các đồng minh châu Âu để gia tăng sức ép với Moscow, thông qua việc mở rộng áp thuế thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Nga.

"Động thái này có thể khiến nền kinh tế vốn đang trì trệ của Nga gặp nhiều khó khăn hơn, qua đó buộc họ phải đẩy nhanh việc đàm phán", ông Bessent trả lời đài NBC News.