Trang tin RBC ngày 31/10 cho biết, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak mới đây đã khẳng định về việc Kiev và các đồng minh đang xây dựng một kế hoạch hòa bình duy nhất, và không có kế hoạch thay thế nào của các quốc gia riêng lẻ.

"Có nhiều thông tin cho rằng Mỹ có một kế hoạch, Liên minh châu Âu có một kế hoạch, và một số quốc gia cũng có kế hoạch riêng. Điều này là không chính xác, sẽ chỉ có một kế hoạch hòa bình duy nhất được Ukraine cùng các đối tác xây dựng. Chúng tôi không cạnh tranh sáng kiến, mà muốn tìm kiếm sự đồng bộ", ông Yermak cho biết.

Cũng theo quan chức Ukraine, mọi cuộc đàm phán phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn dọc tiền tuyến, và sự tham gia của Mỹ là vô cùng quan trọng với quá trình này.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Ảnh: NYT

"Chúng tôi đánh giá cao vai trò kiến tạo hòa bình của Tổng thống Trump. Ông ấy có thể giúp Ukraine đạt được một thỏa thuận công bằng và bền vững", ông Yermak nói.

Theo nguồn tin của Bloomberg, giới chức Ukraine và châu Âu đang cùng xây dựng một kế hoạch hòa bình 12 điểm, nhưng vẫn chưa rõ Mỹ có đồng ý với phương án này hay không.

Nga tố Ukraine che giấu tình hình binh lính ở Donetsk

Theo RT, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 31/10 đã cáo buộc chính quyền Kiev che giấu tình hình của binh lính Ukraine tại mặt trận Donetsk.

"Việc Ukraine yêu cầu báo chí trong nước và quốc tế không tiếp cận khu vực giao tranh ở Donetsk cho thấy họ muốn che giấu tình hình thực tế trên tiền tuyến. Lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở Pokrovsk, Mirnograd và Kupyansk", ông Konashenkov cho biết.

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các nhà báo không làm theo đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tới Donetsk đưa tin. Trước đó, ông Putin tuyên bố sẵn sàng tạo ra một "hành lang an toàn" cho các nhà báo cố gắng tiếp cận binh sĩ Ukraine đang bị bao vây trên tiền tuyến.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình ở Pokrovsk là "rất khó khăn", nhưng phủ nhận việc binh lính Ukraine bị cô lập. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Nga đang cố gắng "phóng đại" những lợi thế trên tiền tuyến.