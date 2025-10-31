Theo hãng tin RT, đây là thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/10. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, truyền thông quốc tế và Ukraine có thể chứng kiến cũng như đưa tin về tình hình tại Pokrovsk, Dmitrov và Kupyansk. Trong thời gian đó, Nga sẵn sàng tạm dừng giao tranh trong tối đa 6 giờ và đảm bảo quyền đi lại an toàn cho các đoàn phóng viên.

Tuy nhiên, cơ hội này phụ thuộc vào việc Ukraine phải cung cấp các đảm bảo an ninh tương tự cho các nhà báo và binh lính Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Lần đầu tiên ông Putin đề xuất ý tưởng này là hôm 29/10, vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị bao vây trên tiền tuyến. Lãnh đạo Điện Kremlin cho rằng, sau khi nhận được thông tin đáng tin cậy từ thực địa, Ukraine sẽ có động lực đàm phán đầu hàng trong danh dự, tương tự như cách các tay súng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol từng hạ vũ khí vào năm 2022.

“Các nhóm nhà báo có thể vào bên trong những khu định cư đó, xem xét tình hình, nói chuyện với các quân nhân Ukraine và rời đi. Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là không để Ukraine có bất kỳ hành động khiêu khích nào”, ông Putin nhấn mạnh.

Ngược lại, Ukraine phủ nhận việc các lực lượng nước này đang bị bao vây và cáo buộc Nga đã phóng đại những kết quả đạt được trên tiền tuyến.

Moscow lâu nay cáo buộc Kiev kéo dài giao tranh ở những vị trí bất lợi, thay vì chấp nhận yêu cầu rút quân. Theo các phương tiện truyền thông Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hành động như vậy vì không muốn thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng tới nguồn viện trợ cho Kiev từ phương Tây.