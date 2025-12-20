Video: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội ngày 19/12, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay các UAV cảm tử của nước này hôm 14/12 đã tập kích Trung đoàn tên lửa phòng không số 568 của Nga ở vùng biên giới Belgorod.

Chuyên trang quân sự Defence trích dẫn thông cáo viết: “Việc Lữ đoàn trinh sát pháo binh biệt lập số 15 của Ukraine phá hủy 2 xe phóng tên lửa S-400 cùng đạn dược của Nga đã được xác thực. Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự - kinh tế của Nga và buộc Moscow phải ngừng tấn công vũ trang vào Ukraine”.

Khí tài bay cảm tử của Ukraine tấn công xe phóng tên lửa S-400. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Cho đến nay, Nga chưa bình luận về đoạn video trên.

S-400 là hệ thống phòng không tiên tiến được Nga đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 2007. Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, một hệ thống S-400 hoàn chỉnh gồm có các xe radar 91N6E và 92N6E, xe chỉ huy và một số xe phóng tên lửa.

Các xe phóng tên lửa của tổ hợp phòng không S-400. Ảnh: TASS

Trong một bài viết do hãng tin CNBC đăng tải vào tháng 11/2018, nguồn tin giấu tên có quyền tiếp cận các bản đánh giá tình báo của Mỹ nhận định mỗi tổ hợp S-400 có giá xấp xỉ 500 triệu USD, trong khi các hệ thống phòng không khác như Patriot PAC-2 và THAAD của Mỹ lần lượt có giá 1 tỷ USD và 3 tỷ USD.