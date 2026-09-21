Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ.

Theo TTXVN, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán và phái đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 khai mạc ngày 8/9 với tâm điểm là Tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận chung diễn ra từ ngày 22-26/9 và ngày 28/9, quy tụ nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ cùng đại diện cấp cao của 193 quốc gia thành viên.

Khai mạc trong bối cảnh xung đột lan rộng, cạnh tranh chiến lược gia tăng, luật pháp quốc tế nhiều lần bị thử thách và công nghệ đang phát triển nhanh hơn năng lực quản trị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đứng trước một câu hỏi không dễ trả lời: làm thế nào để khôi phục lòng tin vào chủ nghĩa đa phương khi khoảng cách giữa cam kết và hành động vẫn còn quá lớn?

Chủ đề của khóa họp - “Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển đổi: Một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người” - phản ánh chính xác tâm trạng của thế giới hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ chia sẻ với các lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh phiên thảo luận chung cấp cao, các lãnh đạo sẽ tham dự, thảo luận tại nhiều sự kiện có ý nghĩa, trong đó có chủ đề quyền phát triển, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công bằng, nước biển dâng, phòng, chống và ứng phó với đại dịch, cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân.

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mỹ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ.