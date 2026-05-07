Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ. Việt Nam ủng hộ vai trò lớn hơn nữa của Ấn Độ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, ủng hộ Ấn Độ đẩy mạnh chính sách "Hành động hướng Đông" và kết nối chặt chẽ với các nước ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. Ảnh: TTXVN

Thông báo kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác công nghiệp quốc phòng; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại; khuyến khích hợp tác sâu về khoa học và công nghệ, như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, 6G, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, đất hiếm, hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Droupadi Murmu đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi; bày tỏ vui mừng khi hai bên nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường.

Tổng thống Droupadi Murmu hoan nghênh hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, an ninh mạng, y tế, khoáng sản thiết yếu, du lịch…

Ảnh: TTXVN

Bà khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trong khuôn khổ mới, việc này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước, dẫn chứng văn kiện hợp tác về y tế sẽ góp phần giúp có thêm các sản phẩm y tế chất lượng cao với giá cả hợp lý đến tay người tiêu dùng.

Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Ấn Độ. Tổng thống Droupadi Murmu cho biết, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ truyền thống lâu đời, được gắn kết bởi các giá trị lịch sử, văn minh, tôn giáo vẫn còn được thể hiện rõ đến tận ngày nay như việc tôn trí xá lợi Đức Phật ở Việt Nam năm 2025 đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt người đến chiêm bái; dấu tích của sự giao lưu văn hóa hai nước tại thánh địa Mỹ Sơn của Việt Nam.

Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), Tổng thống Droupadi Murmu cho biết hiện nay có hơn 400 nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Tổng thống Droupadi Murmu quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực hợp tác trên, đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Ấn Độ để Việt Nam tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến Ấn Độ, gỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá của Việt Nam nhập khẩu vào Ấn Độ.

Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ, hai bên khẳng định mở rộng hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân và giáo dục.

Tổng thống Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Sông Hằng, các chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) và học bổng giáo dục; mong muốn có thêm nhiều khách du lịch Ấn Độ và Việt Nam đến mỗi nước.

Đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa và đối thoại giữa nhân dân hai nước

Cũng trong chiều 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp bà Kusum Jain, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và các đại biểu; xúc động khi đoàn đã không quản đường xa đến thủ đô New Delhi để có cuộc gặp thân tình, mang theo những món quà biểu tượng cho tình cảm ấm áp của nhân dân Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những thành viên của Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam đã góp những viên gạch xây nên ngôi nhà đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó sâu sắc, là tài sản quý giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của nhân dân Ấn Độ.

Quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau 10 năm thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện; trong đó quan hệ giữa nhân dân hai nước tiếp tục phát triển không ngừng.

Bà Kusum Jain thay mặt Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bày tỏ vui mừng, ngưỡng mộ những thành quả mà Việt Nam đã đạt được.

Tại cuộc gặp, các thành viên đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam đã chia sẻ sự yêu mến đất nước, con người Việt Nam, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tin tưởng, ủng hộ các quyết sách chiến lược mà Việt Nam đang triển khai.

Các đại biểu đề nghị đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa và đối thoại giữa nhân dân hai nước; mong muốn hợp tác xuất bản các cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam và công cuộc đổi mới; mở các lớp giảng dạy tiếng Việt tại thành phố Kolkata với giáo viên là người Việt Nam; dịch các tác phẩm từ Tiếng Việt sang tiếng Hindi và từ tiếng Hindi sang tiếng Việt…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao vai trò của kênh đối ngoại nhân dân, những đóng góp tích cực của các tổ chức nhân dân Ấn Độ, trong đó có Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội tiếp tục phát huy, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, nhất là trong văn hoá, giáo dục, Phật giáo, đổi mới sáng tạo và hợp tác địa phương. Việc hình thành cộng đồng người Ấn Độ ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ góp phần củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước.