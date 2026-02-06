Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Campuchia ngay sau Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam.

Samdech Techo Hun Sen đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, đặc biệt về kinh tế - xã hội của Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chuyến thăm có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia dành cho đoàn, thể hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.

Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội 14, Tổng Bí thư khẳng định, những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Lãnh đạo hai nước giới thiệu các thành viên đoàn tham dự lễ đón. Ảnh: TTXVN

Việt Nam trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam.

Hai bên đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào cùng phối hợp và phát triển.

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

Tổng Bí thư chúc Hoàng Thái hậu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm gần đây.

Với nhân dân Việt Nam, hình ảnh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự giúp đỡ quý báu mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay.

Thông tin về thành công của Đại hội 14, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Hoàng Thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cùng Quốc vương Norodom Sihamoni sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.