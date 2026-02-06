Tại Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tham gia đoàn có: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Chuyến thăm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư là luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển, vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Đây là dịp để các lãnh đạo hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, qua đó không những làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước mà còn tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong thời điểm then chốt, khi cả hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thuận lợi và thách thức đan xen.

Với những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ và sâu sắc giữa hai nước trong kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo sự đan xen lợi ích chiến lược trên các lĩnh vực quan trọng như chuỗi cung ứng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng, giao thông…

Chuyến thăm sẽ giúp thống nhất nhận thức ở cấp cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đề ra những phương hướng lớn, tạo nền tảng chính trị quan trọng để khơi thông hợp tác nhiều lĩnh vực trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Cuộc gặp giữa người đứng đầu của ba Đảng nhân dịp này là sự khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia cũng như giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.