Chuyến thăm của Tổng Bí thư được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tham gia đoàn chính thức có: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Lào. Ảnh: TTXVN

Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới.

Hai bên cũng dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong một thời điểm vô cùng đặc biệt, ngay sau khi Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới, cũng chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên mà Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đón sau Đại hội 12, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt - Lào.

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào - một mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử.

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi nước.

Điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là hai bên sẽ tập trung thúc đẩy cụ thể hóa sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược”. Việc này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí bổ sung để đưa khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm mức cao mới vào tháng 12/2025 vừa qua.